Gandia refuerza su seguridad con un sistema de videovigilancia inteligente y 38 nuevas cámaras por 1,33 millones de euros

Gandia da un paso más para mejorar la seguridad en sus calles con un sistema municipal de videovigilancia más moderno, renovado, amplio y tecnológico. El proyecto, que supone una inversión global de 1,33 millones de euros, se encuentra en fase de contratación pública, con la previsión de que el sistema pueda comenzar a implantarse después del verano y esté plenamente operativo antes de final de año.

La inversión engloba tanto la ampliación como la modernización de los recursos existentes. Concretamente, la ciudad contará con 38 cámaras nuevas de videovigilancia en la vía pública, que ya han sido autorizadas por la Delegación del Gobierno y se ubicarán en puntos estratégicos de la localidad, que se han establecido siguiendo criterios técnicos y operativos con el objetivo de ampliar la cobertura actual y reforzar la capacidad preventiva y de respuesta ante incidencias.

A estas nuevas cámaras, se suma la modernización de la red existente, que actualmente cuenta con 124 cámaras entre tráfico y edificios públicos, que hasta el momento funcionaban de manera parcial o independiente. Así, el nuevo sistema, que incorpora un avanzado sistema de gestión de vídeo, permitirá unificar la grabación, visualización y gestión de todas las cámaras en un entorno común. Este, a su vez, se apoyará en software inteligente con capacidades de análisis de imagen e inteligencia artificial, que, entre otros, permitirá facilitar la búsqueda rápida de vehículos, personas o eventos concretos.

Los propios agentes de la Policía Local de Gandia también se beneficiarán de estos avances, ya que contarán con una nueva infraestructura tecnológica, que incluye servidores, grabadores, pantallas, equipos de control y sistemas de conectividad adaptados a los estándares de seguridad y a la integración con el modelo de ciudad inteligente.

Además, loa 175 agentes contarán con cámaras personales -"bodycams"-, que supondrán un avance en la seguridad operativa y en la protección jurídica de los agentes.

La concejala delegada de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha señalado que se trata de una iniciativa “estratégica, ambiciosa e integral, que va mucho más allá de la simple instalación de cámaras", ya que supone la renovación completa de la infraestructura tecnológica asociada a la videovigilancia municipal, entre otros aspectos. Morant, a su vez, ha enmarcado este proyecto dentro de una estrategia global de modernización de la seguridad ciudadana, que incluye otras inversiones recientes como la renovación de la flota de vehículos policiales, la mejora de la uniformidad, la actualización de emisoras y la incorporación de nuevos medios materiales.

Por su parte, el comisario principal, José Martínez Espasa, ha subrayado que la videovigilancia tiene como objetivo principal reforzar la seguridad ciudadana mediante la prevención y la disuasión. Así, este sistema permitirá una mejora sustancial en la gestión operativa, especialmente en la localización de imágenes, que hasta ahora requería procesos manuales prolongados.

"Con la nueva tecnología, la búsqueda de incidencias podrá realizarse en minutos mediante herramientas automatizadas, reduciendo significativamente los tiempos de investigación y mejorando la eficacia policial", ha expuesto.

Respuesta del PP

El Partido Popular ha aplaudido esta medida que, en palabras del concejal de Seguridad del Grupo Municipal Popular, Vicent Gregori, “supone dar la razón al Partido Popular en su recurrente denuncia de que existe un problema de inseguridad en la ciudad, una cuestión que llevamos meses denunciando mientras el gobierno de Prieto trataba de negar la realidad”.

Gregori señala que "nos han llamado alarmistas por denunciar el incremento de delitos, la preocupación vecinal o la falta de agentes suficientes, pero ahora son sus propias decisiones las que nos dan plenamente la razón”.

El edil popular ha lamentado que esta medida “llega tarde”, ya que “si no hubiesen estado tanto tiempo negando la inseguridad, estas cámaras ya estarían instaladas desde hace mucho tiempo”.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Gregori ha recordado que el Partido Popular presentó hace más de seis meses un pacto por la seguridad con múltiples propuestas concretas para mejorar la situación de la ciudad. A su vez, ha señalado que “la instalación de cámaras para los agentes a pie de calle puede ser positiva, pero si no se incrementa el número de patrullas y efectivos policiales, no sabemos quién va a llevar esas cámaras”.