García Montero denuncia en Gandia la "peligrosa deriva hacia las dictaduras de los millonarios"

El poeta granadino y director del Instituto Cervantes Luis García Montero fue este jueves el invitado de lujo para celebrar el primer aniversario de "Gandia pensa", el ciclo de conferencias que organiza el ayuntamiento, donde también colabora, precisamente, el citado instituto.

El Teatre Serrano acogió el evento, que consistió en un coloquio entre el intelectual y la comisaria del ciclo, la olivense Àngels Gregori. La conversación, bajo el título "La responsabilidad con la palabra", estuvo trufada de anécdotas y vivencias personales del propio García Montero, pero en ella también se abordaron cuestiones como la necesidad de restaurar la democracia, el desmantelamiento del estado del bienestar y la responsabilidad ética en la vida pública.

García Montero denunció, entre otras consideraciones, que "hay montada toda una estrategia para desacreditar a la política, así en general, para hacer pensar que todos los políticos son iguales". Esto, según García Montero, lleva de forma irremediable a "dejar las manos libres a los más fuertes", tergiversar el concepto de libertad y "apartar a la gente del compromiso colectivo".

Alertó, por tanto, sobre “una deriva del neoliberalismo tradicional hacia nuevas formas de dictadura de millonarios” impulsadas por élites económicas que “quieren imponer la ley del más fuerte”. En este contexto defiende que la cultura debe servir para “meditar sobre las palabras” y recuperar el verdadero sentido de conceptos fundamentales para la democracia como libertad e igualdad.

El catedrático, siempre pegado a la actualidad política, lanzó otra reflexión, de cara, si acaso, a las próximas elecciones generales: "Cuando los progresistas no nos ponemos de acuerdo en la victoria, también deberíamos unirnos en la derrota, sobre todo si tenemos enfrente a partidos de extrema derecha que quieren cargarse el estado del bienestar".

Coloquio entre Luis García Montero y Àngels Gregori. / Àlex Oltra

En clave más cultural el director del Instituto Cervantes defendió el papel estratégico de España como puente entre Europa y Latinoamérica e insistió en la importancia de fortalecer la comunidad hispanohablante desde la cooperación y no desde “ninguna tentación imperialista”. Además, remarcó la necesidad de convertir el español “no solo en la lengua de Cervantes o Francisco Brines, sino también en una lengua de ciencia y tecnología”.

Buena parte de la charla estuvo centrada en referencias a Federico García Lorca, y a la vigencia que, en su opinión, todavía tiene "Poeta en Nueva York", publicado en 1929, y donde Lorca también advertía en aquella época del "huracán de monedas furiosas" que representaba el capitalismo salvaje en Estados Unidos, a la vez que defendía la dignidad de los negros, de las mujeres, y la libertad sexual.

García Montero también habló del español y de las lenguas españolas y criticó que se "ofenda" a los idiomas maternos, "porque eso es como faltarle el respeto a la dignidad de los seres humanos". Recordó que en España "reside el 9% de los 500 millones de hablantes del español en el mundo, por tanto no podemos decir desde Madrid cómo tienen que hablar los de Buenos Aires".

Por último, Àngels Gregori le preguntó sobre su última novela, "La mejor edad", con la que García Montero regresa a la narrativa nueve años después. El autor reconoció que el borrador estuvo "guardado mucho tiempo en un cajón", porque le absorbió su trabajo como director Instituto Cervantes, y también la enfermedad y muerte de su mujer, Almudena Grandes.

El poeta en un momento del acto. / Àlex Oltra

Comentó que es una reflexión sobre la evolución de la sociedad española en los últimos 50 años, porque ya cuando escribió el borrador "se estaba poniendo en duda la Transición y la democracia". Añadió que precisamente una de las claves de un sistema democrático es que exista "una Justicia no autoritaria". También es "una novela de segundas oportunidades" que pone en valor el "diálogo intergeneracional, tan necesario".

En este sentido señaló que "los viejos corremos el peligro de hacernos cascarrabias y pensar que todos los jóvenes son de extrema derecha, pero no es así, solo hay que comprender el contexto de cada uno, y a la vez no caer en el hedonismo y tener memoria del pasado".

Antes de empezar el acto en el Teatre Serrano el protagonista de la octava edición de "Gandia Pensa" visitó el Ayuntamiento de Gandia, donde fue recibido por el alcalde, José Manuel Prieto, y los concejales Balbina Sendra y Jesús Naveiro. Posteriormente, firmó en el Libro de Honor de la ciudad.

Un ciclo consolidado

Gandia Pensa ha reunido en ediciones anteriores a destacados pensadores y personalidades como Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sara García Alonso, Sergi Pitarch o Sami Naïr, consolidándose como un espacio de reflexión pública donde se debate sobre democracia, pensamiento crítico, ciencia y cultura.

La iniciativa, que tiene como objetivo crear espacios de diálogo y reflexión próximos a la ciudadanía, está organizada por el Ayuntamiento de Gandia, y cuenta con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cervantes.