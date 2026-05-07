Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia celebra las fiestas de la Santa Creu

El barrio del Molí de Santa María de Gandia celebró sus tradicionales fiestas de la Santa Creu con una gran participación vecinal y un amplio programa de actividades para todos los públicos. Durante varios días, las calles del barrio acogieron actos festivos, culturales y tradicionales marcados por el ambiente familiar y la implicación del vecindario.

Las celebraciones también han servido para recuperar tradiciones históricas del barrio e incorporar nuevas iniciativas impulsadas especialmente para la gente joven.

La festividad- representada por Tere Llorens, madrina de las fiestas- es una conmemoración con más de 60 años en honor a la Santa Creu en la que el barrio recupera elementos identitarios, como la visita del Tio de la Porra o la misa de Sant Nicolau, y suma iniciativas modernas para reforzar la identidad local y fomentar una mayor hermandad en la capital de la Safor.

La celebración combinó diversos actos históricos y la programación empezó el pasado 26 de abril con el pregón, un acto inaugural que marcó el inicio oficial de las festividades.

El alcade de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la presidenta de la Junta del Distrito del Grau, Elena Moncho; el concejal Miguel Ángel Picornell; y otros representantes municipales, participaron en algunas de las actividades organizadas.

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La agenda- programada del 26 de abril al 3 de mayo- incluyó una serie de diversas iniciativas dirigidas a todas las edades -concursos, talleres, misa a la Creu, teatro, juegos infantiles, hinchables, reparto de obsequios, pasacalles y discomóvil-. Además, este año la festividad incorporó nuevas propuestas, entre ellas la despertà infantil y la ofrenda a la Mare de Déu del Carrer.