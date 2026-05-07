Identificado un piloto de aeronave por sobrevolar a baja altura sobre las playas de Gandia, Bellreguard, Oliva y Cullera
El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Valencia realiza acta-denuncia sobre el infractor al que podrían sancionar con una multa de entre 4.000 y 300.000 euros
La Guardia Civil ha realizado una acta-denuncia a una persona por pilotar una aeronave a muy baja altura en distintas playas de la provincia de Valencia. El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Valencia ha conseguido localizar al piloto de una aeronave como autor de un vuelo a muy baja altura en las playas de Gandia, Bellreguard, Oliva y Cullera. El piloto estaba en prácticas y era uno de los primeros vuelos que realizaba sin monitor.
Estos actos, según la Guardia Civil, ponían en riesgo, no solo a bañistas, sino a las diferentes personas que se encontraban en la zona. Precisamente, algunas de ellas llamaron al 112 informando de este suceso.
Acta-denuncia
Una vez identificado por los agentes, se procede a realizar la correspondiente acta-denuncia con las infracciones realizadas y se remitieron a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
El autor ha realizado distintas infracciones a la Ley de Navegación Aérea, Ley de Seguridad Aérea, RD 1180/18 y Normativa Europea SORA 3105 y 5005. La multa puede ir desde los 4.000 euros, en su cuantía mínima, hasta los 300.000 euros.
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