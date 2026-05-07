La Mare de Déu del Rebollet de Oliva cuenta por primera vez con una capilla portátil única
Los maestros artesanos David Pla y Vicent Reig han llevado a cabo esta donación
La Mare de Déu del Rebollet, la patrona de Oliva y, a su vez, la imagen mariana más antigua de la Diócesis de Valencia, cuenta desde hace unos días por primera vez con una capilla portátil, según han dado a conocer los Festers del Rebollet del presente ejercicio 2026 en su página oficial. La imagen está datada entre finales del siglo XII y principios del XIII y, según marca la historia, se supone que llegó a Rebollet tras la conquista del rey Jaume I.
Los Festers del Rebollet han expuesto que “hay gestos que marcan la historia de un pueblo y quedan grabados por siempre jamás en su patrimonio”. Por eso, este grupo ha querido compartir con toda Oliva “una donación excepcional, es decir, una magnífica capilla portátil realizada en madera de haya, que un taller de Alcoi ha regalado a nuestra ciudad”.
Además añaden que esta obra de arte es fruto del talento de los maestros artesanos David Pla y Vicent Reig, quienes han creado un diseño único, inspirado profundamente en la Virgen María del Rebollet. “ Con unos delicados motivos románicos que evocan nuestras raíces más puras, la capilla es un reflejo de fe y maestria artesana”, señalan.
Els Festers del Rebollet, además, han querido agradecer a David y a Vicent su inmensa generosidad y su oficio. Añaden: “Gracias por poner vuestro arte al servicio del pueblo de Oliva y para crear una pieza que, desde hoy, ya forma parte de nuestra memoria colectiva.Un tesoro de madera de haya que latirá para la eternidad junto a nuestra patrona”.
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