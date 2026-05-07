Nueva conexión en autobús entre Castilla-La Mancha y Gandia: Hasta medio millón de turistas podrían beneficiarse

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al proyecto de establecimiento del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre la zona centro de España y Valencia. Se trata de un nuevo paso en la definición del nuevo mapa concesional de rutas de autobuses estatales.

El Ministerio conserva todas las rutas y paradas actuales con el objetivo de reducir tarifas, renovar flotas y mejorar los servicios al tiempo que da respuesta a la gran demanda de movilidad entre Madrid, Cuenca y Valencia, conectando capitales y municipios de relevancia económica y turística como Madrid, Valencia, Gandia, Castellón, Requena o Sagunto. Una de las novedades del nuevo mapa es la conexión Gandia-Tarancón (Cuenca) y viceversa.

Esta línea, que, lógicamente, tardará en ponerse en marcha, se abrirá directamente para que pueda ser utilizada, potencialmente, por medio millón de personas desde diversos puntos geográficos de la provincia de Cuenca. Se estima que se abre un abanico muy grande para el turismo en Gandia durante todo el año y no solo en verano en su objetivo de fidelizar a los turistas.

Tres razones

Para el Ayuntamiento de Gandia, según destaca la concejala de Turismo, Balbina Sendra, se trata de una muy buena noticia. Sendra argumenta que "la nueva conexión facilitará a los ciudadanos de Castilla-La Mancha desplazarse hasta Gandia directamente desde su provincia sin tener que irse a Madrid a coger un autobús. Eso significa que puede venir más gente a Gandia de la que ya venía y, además, diferente".

Otro motivo de satisfacción "es que la gente va a movilizarse de manera más sostenible. Con esta conexión de autobús se puede prescindir del coche particular para desplazarse hasta nuestra ciudad. Encima, el autobús es eléctrico".

La tercera razón para valorar positivamente el nuevo servicio público de transporte regular de viajeros por carretera es la económica: "El precio del billete de autobús de la provincia de Cuenca a Gandia será más barato, puede que un 12% más reducido gracias a estar subvencionado, por lo que la gente viajará de manera más económica".

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La concejala de Turismo asegura que "esta nueva conexión es positiva, se mire por donde se mire. El Gobierno ha hecho cálculos en desplazamientos, demanda y oferta, y ahí está Gandia. Algo bien estaremos haciendo", exclama Balbina Sendra. Lo que no se sabe es cuándo estará a punto el nuevo mapa concesional de rutas de autobuses estatales porque es un proceso burocrático largo y farragoso.