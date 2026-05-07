Oliva tendrá Fallera Mayor Infantil de la ciudad: Se abre el proceso para elegir a la representante
El anuncio de la Federació de Falles responde a una realidad presente en el colectivo y reivindica el papel que las niñas ya tienen dentro de las comisiones.
Las Fallas de Oliva dan un paso histórico con la creación de la figura de la Fallera Mayor Infantil y el inicio de su proceso de elección. El anuncio marca un antes y un después en el modelo de representación de la fiesta: por primera vez, la ciudad podrá contar con una representante infantil propia, al mismo nivel institucional que la Fallera Mayor.
El plazo de candidaturas se abre este jueves, 7 de mayo, y se cerrará el próximo día 20. Podrán optar al cargo las niñas nacidas entre 2013 y 2018, ambos incluidos, con al menos tres años de antigüedad como falleras censadas en alguna comisión de Oliva.
Durante el mismo periodo, se amplía el proceso para elegir Fallera Mayor de Oliva, donde las aspirantes tendrán que ser mayores de edad y estar censadas en una comisión de la ciudad, con una trayectoria mínima de cinco años.
Las solicitudes se podrán presentar de forma individual por correo electrónico a secretaria@fallesoliva.es o en sobre sellado al presidente de la Federació, indicando los datos personales de la candidata y su historial fallero.
Satisfacción y ánimos
Santiago García, presidente de la Federació de Falles, destaca la predisposición y la confianza del Ayuntamiento de Oliva, de la alcaldía y de la concejalía de Fiestas, «para entender y apoyar a esta propuesta histórica que responde a una realidad presente en el colectivo y que reivindica el papel que las niñas ya tienen dentro de las comisiones».
Así mismo, ha animado a la presentación de candidaturas «para poder vivir esta experiencia única y privilegiada, que a partir de 2027 será compartida por dos generaciones de falleras».
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