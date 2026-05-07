Oliva tendrá Fallera Mayor Infantil de la ciudad: Se abre el proceso para elegir a la representante

Las Fallas de Oliva dan un paso histórico con la creación de la figura de la Fallera Mayor Infantil y el inicio de su proceso de elección. El anuncio marca un antes y un después en el modelo de representación de la fiesta: por primera vez, la ciudad podrá contar con una representante infantil propia, al mismo nivel institucional que la Fallera Mayor.

El plazo de candidaturas se abre este jueves, 7 de mayo, y se cerrará el próximo día 20. Podrán optar al cargo las niñas nacidas entre 2013 y 2018, ambos incluidos, con al menos tres años de antigüedad como falleras censadas en alguna comisión de Oliva.

La fallera Mayor de Oliva 2026, Teresa Borràs / Levante-EMV

Durante el mismo periodo, se amplía el proceso para elegir Fallera Mayor de Oliva, donde las aspirantes tendrán que ser mayores de edad y estar censadas en una comisión de la ciudad, con una trayectoria mínima de cinco años.

Las solicitudes se podrán presentar de forma individual por correo electrónico a secretaria@fallesoliva.es o en sobre sellado al presidente de la Federació, indicando los datos personales de la candidata y su historial fallero.

Satisfacción y ánimos

Santiago García, presidente de la Federació de Falles, destaca la predisposición y la confianza del Ayuntamiento de Oliva, de la alcaldía y de la concejalía de Fiestas, «para entender y apoyar a esta propuesta histórica que responde a una realidad presente en el colectivo y que reivindica el papel que las niñas ya tienen dentro de las comisiones».

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Así mismo, ha animado a la presentación de candidaturas «para poder vivir esta experiencia única y privilegiada, que a partir de 2027 será compartida por dos generaciones de falleras».