Piles busca atraer nuevos turistas más allá del verano
El Consejo Sectorial de Turismo de Piles valoró la importancia de consolidar la marca “Descobreix Piles” en hostelería y comercio
Propusieron una serie de acciones, como una nueva programación de primavera y verano
Ainhoa Ferrando
El Consejo Sectorial de Turismo de Piles se reunió ayer para analizar las iniciativas turísticas y las actuaciones que se han puesto en marcha para mejorar la calidad, la promoción y la planificación turística de la ciudad. Se trata de un trabajo clave para definir las estrategias que favorezcan el desarrollo de Piles como un municipio turístico de singularidad de la Comunitat Valenciana.
Durante la reunión se valoró de manera positiva la presencia de la ciudad en FITUR 2026, se trató la importancia de consolidar la implantación de la marca “Descobreix Piles” en la hostelería y el comercio y se formularon propuestas para la nueva programación de primavera y verano.
Como punto principal también se propusieron nuevas acciones para impulsar la desestacionalización turística, uno de los objetivos principales del actual equipo de gobierno.
El Consejo Sectorial de Turismo de Piles es un órgano de participación creado con la finalidad de canalizar la colaboración entre el ayuntamiento, el sector turístico, el comercio, la hostelería, el tejido asociado y las personas vinculadas a la promoción turística del municipio. Forman parte de él todos los grupos políticos y una representación de los sectores implicados.
En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Piles como presidenta del organismo, Cristina Fornet; la concejala de Turismo y Playas, María José Solbes; el concejal de Salud, Antonio Ramiro, y representantes de los sectores de comercio, hostelería, Moros y Cristianos, música, horno y pastelería.
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