Un sueño que se cumple: Tavernes de la Valldigna se vuelca con sus patinadoras, Gala Peris Grau y Vega Escrihuela Gil, que participan en la Copa del Mundo
Las deportistas representarán en España en la modalidad de Solo Dance en la ciudad alemana de Garmisch-Partenkirchen
Gala y Vega han recibido el apoyo de decenas de empresas de la localidad vallera que han colaborado para hacer realidad su presencia en la World Cup
El Club de Patinaje de Tavernes de la Valldigna vive un momento histórico con la participación de sus patinadoras, Gala Peris Grau y Vega Escrihuela Gil, en la World Cup 2026 (Copa del Mundo), una de las competiciones internacionales más destacadas del calendario de patinaje artístico.
Las dos deportistas representarán en España en la modalidad de Solo Dance, después de haber demostrado un excelente nivel competitivo en las pruebas clasificatorias previas.
Este logro supone un paso muy importante tanto en su trayectoria deportiva como en la historia del club. Gala y Vega inician este jueves su aventura en la World Cup 2026. La competición tendrá lugar este fin de semana en la ciudad alemana de Garmisch-Partenkirchen, donde las patinadoras afrontarán este reto con ilusión, compromiso y muchas ganas de continuar creciendo deportivamente. Mañana viernes serán los entrenamientos oficiales y domingo se disputará la competición.
Desde el club se destaca el trabajo, la constancia y la dedicación de Gala y Vega, así como la tarea del cuerpo técnico formado por Carolina Marchante y Nerea Vidal y el apoyo incondicional de sus familias, factores clave para hacer posible esta clasificación internacional. Este éxito refuerza el posicionamiento del Club Patinaje Tavernes de la Valldigna como una entidad de referencia en el patinaje artístico, fruto del trabajo de base y de la formación continua de sus deportistas.
Colaboración
Las patinadoras y sus familias también quieren expresar su más sincero agradecimiento a todas las empresas y entidades colaboradoras que, con su apoyo, han hecho posible que Gala Peris y Vega Escrihuela puedan participar en esta competición internacional.
Detrás de este reto internacional hay el compromiso y la generosidad de muchas empresas que han creído en nuestras patinadoras: Alpesa, Goals centro de entrenamiento, Valier Grupo, Axón fisioterapia, Clínica JJ Boscá, Clínica Dental Virginia Altur, Ferretería Decofer, Gemma Pérez Interiors, Reformas Juanba Company, Hidráulicas Gasal, Centro Podoclínic, Riegos Pozos, Aluminios Bixquert, AELE Wardrobe Design, Fisioclinic Zeus Grau, Benizael Parqués, MGM Asistencia, Óptica Altur, Pegasus Soluciones Integrales, Tarín Cerámica, Torrero Mármoles, Clínica dental Vicent Grau, Imper-Vall Safor, además del mismo Club de Patinaje Tavernes de la Valldigna.
Así mismo, las patinadoras viajarán a Alemania luciendo la marca Turismo Tavernes de la Valldigna en su ropa deportiva, contribuyendo así a la promoción de la localidad en un acontecimiento de ámbito internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
- El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
- Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
- Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
- Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
- El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta