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Vías, circuitos y trenes a escala H0: La exposición del modelismo ferroviario en Gandia despierta el interés de sus ciudadanos

Artesanos especializados llegados desde diferentes puntos de España participaron en la exposición

Centenares de personas asistieron a la muestra, un hecho que confirma el gran interés que despierta entre el público

Imagen de la celebración de la exposición del modelismo ferroviario en el Espacio Baladre de Gandia

Imagen de la celebración de la exposición del modelismo ferroviario en el Espacio Baladre de Gandia / Natxo Francés

Ainhoa Ferrando

Gandia

La exposición de modelismo ferroviario -celebrada durante el puente del 1 de mayo en el Espacio Baladre de Gandia- finalizó con una asistencia exitosa y se convirtió en una de las propuestas más destacadas del fin de semana en la playa.

Centenares de personas asistieron a la muestra organizada por la Asociación Tren Alcoi-Gandia y el Club Ibèric de Mòduls H0 (cimH0), un hecho que confirmó el gran interés que despierta el modelismo ferroviario entre el público de todas las edades.

Los asistentes pudieron disfrutar de una espectacular maqueta ferroviaria en funcionamiento con trenes a escala H0 que recorrían escenarios inspirados en diferentes paisajes de la geografía ibérica, recreados al detalle con un gran nivel.

Imagen de la maqueta ferroviaria de la exposición del modelismo ferroviario celebrada en el Espacio Baladre de Gandia

Imagen de la maqueta ferroviaria de la exposición del modelismo ferroviario celebrada en el Espacio Baladre de Gandia / Natxo Francés

La participación de artesanos especializados llegados desde diferentes puntos de España contribuyó a ampliar un circuito de grandes dimensiones que sorprendió tanto a aficionados como a curiosos.

A este éxito se le suma también la reciente inauguración del nuevo local de la Asociación Tren Alcoi-Gandia, celebrada a mediados de abril en un acto que reunió a representantes institucionales encabezados por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, asociaciones ferroviarias de diferentes municipios y numerosos socios de la entidad.

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Durante la jornada se rindió homenaje a Pepe Morales y se destacó la tarea realizada por los miembros de la asociación por poner en marcha este nuevo espacio dedicado al ferrocarril y al modelismo.

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