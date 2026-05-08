Amor y pasión por la naturaleza: La Societat Excursionista de la Safor impulsa una campaña de "crowdfunding" para mejorar las vías de escalada en Marxuquera

La Societat Excursionista de la Safor inicia un "crowdfunding" (recogida de fondos económicos) para impulsar un ambicioso proyecto que realiza desde su fundación el 2024.

El objetivo es la equipación de nuevas vías de escalada, así como, especialmente, renovar y mejorar las vías ya existentes, más viejas, todo ello en los sectores de la Serra de Falconera, en el distrito gandiense de Marxuquera.

Un grupo de escaladores y escaladoras de la Societat Excursionista de la Safor realiza desde hace años importantes tareas en este sentido. De manera altruista y con la aportación económica de particulares, fundamentalmente de los más de 150 socios de la entidad, se han emprendido un total de 100/120 equipaciones y reequipamientos en forma de vías de escalada y/o itinerarios equipados.

Todo ello con el convencimiento de que hay todavía un gran potencial de mejora en sectores existentes, así como el desarrollo o la finalización de otros sectores nuevos.

Por tal motivo, la Societat Excursionista de la Safor pone en marcha esta campaña que permitirá que cualquier persona que quiera apoyar la iniciativa encuentre la manera de hacerlo.

Espectacular imagen de un deportista en una zona habilitada / Levante-EMV

Las tareas que se realizarán con los fondos recogidos serán:

1. Equipación de nuevos sectores.

2. Reequipamiento de sectores existentes, donde actualmente existe una clara falta de seguridad a causa del deterioro de los anclajes.

3. Adecuación de las sendas de aproximación a estos sectores.

El presidente de la Societat Excursionista de la Safor, Xavier Cervera Jubany, explica que "queremos renovar sectores de escalada que datan de los años 70 del siglo pasado, en la Penya Roja, entre otras actuaciones previstas".

Cervera considera que "tenemos la expectativa de recoger unos 2.500 euros durante todo este mes de mayo para acometer los trabajos". La Societat no contempla renovar todas las vías ya existentes porque "son muchísimas". No se trata de una labor global, sino de "ir haciendo poco a poco", destaca el presidente.

La mejora de las vías de escalada también redunda en beneficio del turismo del sector: "Hay mucha gente de fuera de Gandia y la comarca que viene a disfrutar de este deporte".

Y finalmente, pero no menos importante, recalcar que en todos los trabajos que "hemos hecho y haremos siempre tenemos en cuenta el hábitat de especies protegidas de flora y fauna", destaca el propio Cervera.

Agradecimientos

La Societat Excursionista de la Safor y todas las personas que realizan estos trabajos dan las gracias a los participantes en esta iniciativa, que a buen seguro permitirá a mucha gente disfrutar del deporte de la escalada de la manera más segura y sostenible posible.

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El enlace a la campaña es: https://www.gofundme.com/f/duams-equipamiento-y-reequipamiento-zonas-de-escalada-marxuquera. web: www.societatexcursionistadelasafor.com/