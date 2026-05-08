La Asociación Parkinson Gandia Safor espera llegar a los 800 participantes en la XI edición del Run For Parkinson

La Asociación Parkinson Gandia Safor (APGS) organiza el próximo domingo, 24 de mayo, la XI edición del Run for Parkinson a las 10 h en el paseo marítimo de la playa de Gandia.

Se trata de una carrera solidaria con un recorrido de 5000 metros que moviliza a la comunidad local. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la enfermedad del párkinson y concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas afectadas y sus familias.

La carrera empezará a la altura del club náutico y recorrerá toda la primera línea del paseo hasta la meta. Tras la carrera se repartirán unas mochilas a todos los participantes y más tarde se hará entrega de los trofeos a los tres primeros clasificados -tanto en categoría masculina como femenina- y al equipo o asociación más numerosa que corra. Además, todos los pequeños que participen recibirán un pequeño detalle.

El 23 de mayo- día anterior a la carrera- a las 12:00h, durante la recogida de dorsales y camisetas en el centro comercial La Vital, se celebrará una masterclass de zumba impartida por Cris Murcia, pensada como un primer momento de encuentro y activación para los participantes y el público.

La edición pasada contó con 700 participantes. Ahora ya cuentan aproximadamente con 300 inscritos y, según ha explicado Jesús Naveiro, Concejal Delegado de Deportes, en los próximos días esperan llegar hasta los 800.

Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el 22 de mayo. El precio es de 8 euros, pero la gente que quiera apuntarse en el último momento podrá hacerlo los días 23 y 24 de mayo con una inscripción de 10 euros.

La gente que quiera inscribirse puede acudir al casal de la Ronda, la farmacia Corea, la farmacia Berto, la farmacia Beatriz Román y el centro comercial La Vital, que cuenta con un punto de atención al cliente.

La Asociación, con motivo de celebración de sus 25 años, incluye dos premios nuevos, uno para la primera persona que llegue a pie y el otro para aquella persona cruce la meta con silla de ruedas.

Carrera solidaria

Liduvina Gil, Concejala Delegada de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, ha agradecido el esfuerzo de la entidad por su implicación, así como a las personas voluntarias que hacen posible estas iniciativas. Por ello, invita a la ciudadanía a participar en esta carrera y disfrutar de una jornada deportiva.

Jesús Naveiro, concejal de Deportes, ha explicado que la carrera no es solo una acción solidaria, también es una demostración de que Gandia, "es una ciudad que apuesta por el deporte, la calidad, la vida sana y saludable”.

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Mari Carmen Escrivà, presidenta de la Asociación Parkinson Gandia Safor, ha explicado que más que la gente que acuda ”disfrutará de una mañana espectacular y dará apoyo a un colectivo que le encantaría participar, pero que no puede hacerlo por su enfermedad”.