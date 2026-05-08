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El Ayuntamiento de Oliva invierte más de 20.000 euros en la mejora del bar del Hogar de las Personas Jubiladas

Los trabajos incluyen el desmontaje del falso techo en una instalación deteriorada

La alcaldesa de Oliva junto a los representantes del Hogar de Personas Jubiladas

La alcaldesa de Oliva junto a los representantes del Hogar de Personas Jubiladas / Ajuntament d'Oliva

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La concejalía de Participación Ciudadana y Gente mayor del Ayuntamiento de Oliva, encabezada por la alcaldesa Yolanda Pastor, ha llevado a cabo varias actuaciones de mejora en el bar del Hogar de las Personas Jubiladas de la ciudad, coincidiendo con las obras de renovación del sistema de aire acondicionado.

Durante los trabajos, ha sido necesario desmontar parte del falso techo para retirar los antiguos conductos e instalar los nuevos. En este proceso, se ha detectado el deterioro de las placas, así como la pérdida de sus propiedades acústicas a causa de las capas de pintura acumuladas.

Dinero de las arcas municipales

Además, también se ha comprobado la falta de ignifugación de las viguetas metálicas de la estructura, una actuación imprescindible para garantizar la seguridad en un espacio con alta afluencia de personas. Las obras han tenido un coste de 22.958,3 €, a cargo de las arcas municipales.

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Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, destaca que "esta actuación es una nueva muestra de nuestro compromiso con los colectivos sociales del municipio, especialmente con nuestra gente mayor. Queremos que puedan disfrutar de espacios más seguros, accesibles y confortables, que garanticen el desarrollo de sus reuniones y actividades en las mejores condiciones."

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