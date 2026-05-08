Banderazo de salida a la XIII Fira del Motor de Gandia: Más de un millar de coches y motos se exponen en el centro de la ciudad

La decimotercera edición de la Fira del Motor de Gandia ya está en marcha. A media mañana de este viernes, 8 de mayo, se ha inaugurado de manera oficial en un acto presidido por el alcalde de la ciudad acompañado de los representantes del sector de la automoción y las motocicletas.

Durante todo el fin de semana, hasta las 18 horas del domingo, 10 de mayo, los ciudadanos de Gandia y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y comprar, si llega el caso, los vehículos expuestos, que son más de un millar por parte de las 33 firmas-empresas expositoras.

En la apertura de la Fira del Motor de Gandia, José Manuel Prieto ha incidido en el efecto multiplicador que supone este escaparate urbano en todos los sectores económicos de la ciudad: "Lo principal son las transacciones comerciales en la automoción, pero también revierte en los comercios y la hostelería".

Un vendedor y tres clientes en una de las carpas de la Fira del Motor de Gandia / Salva Talens Carbó

El alcalde ha puesto en valor "la capacidad que tenemos de trabajar conjuntamente la iniciativa privada y las entidades públicas. Lo que hacemos de bueno, lo hacemos juntos, con alianzas".

Las expectativas son altas, según el alcalde: "Superar los 8 millones de euros en facturación del año pasado en estos 20.000 metros cuadrados de fira del motor".

Las motos copan la plaza Major de Gandia en la Fira del Motor de 2026 / Salva Talens Carbó

Prieto ha sacado pecho de la apuesta de la ciudad y, más concretamente del ayuntamiento, con la movilidad sostenible como protagonista. "Gracias a haber hecho los deberes en materia económica, se nos permite bonificar los impuestos, devolver el esfuerzo a los ciudadanos: Bonificamos el Impuesto Municipal de Vehículos en deducciones fiscales el 50% en vehículos híbridos y el 75% en vehículos eléctricos", subraya.

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Vecinos y visitantes

La primera autoridad ha agradecido el esfuerzo de las empresas del sector en la organización y montaje de la Fira 2026 y ha animado a los gandienses y a los visitantes a vivirla.