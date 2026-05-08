Barx y Gandia alcanzaron anoche los registros máximos de lluvia en la Safor con 30 litros /m2

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó a las 22.30 horas de ayer jueves el fin de las alertas naranjas por lluvias, que había ampliado a última hora de la tarde a toda la provincia de Alicante, y únicamente mantiene este viernes la amarilla en el litoral sur de Alicante y el de València por chubascos de intensidad fuerte que pueden acumular 20 l/m² en menos de una hora, según AEMET.

Anoche en la Safor los registros máximos de precipitación en una hora, entre las 22 h y las 23 h, estuvieron en Barx, con 30,9 l/m2 y Gandia con 25,4; además de Parcent con 24,4; Xàbia, con 21 y Villalonga con 20,2, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).