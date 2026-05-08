Barx y Gandia alcanzaron anoche los registros máximos de lluvia en la Safor con 30 litros /m2
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decreta el fin de las alertas naranjas, aunque el tiempo seguirá inestable hasta el sábado
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó a las 22.30 horas de ayer jueves el fin de las alertas naranjas por lluvias, que había ampliado a última hora de la tarde a toda la provincia de Alicante, y únicamente mantiene este viernes la amarilla en el litoral sur de Alicante y el de València por chubascos de intensidad fuerte que pueden acumular 20 l/m² en menos de una hora, según AEMET.
Anoche en la Safor los registros máximos de precipitación en una hora, entre las 22 h y las 23 h, estuvieron en Barx, con 30,9 l/m2 y Gandia con 25,4; además de Parcent con 24,4; Xàbia, con 21 y Villalonga con 20,2, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
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