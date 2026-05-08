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El Calfó Fest pondrá en valor este sábado las populares cocas de Oliva

La comisión de fiestas del Rebollet elaborará estos productos típicos en la plaza del Convent

Coca a calfó.

Coca a calfó. / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

Las populares “coques a la calfó” de Oliva serán las protagonistas de una fiesta denominada Calfó Fest, organizada por la comisión de fiestas Nostra Senyora del Rebollet para este sábado 9 de mayo en la plaza de Joan Baptista Escrivà, popularmente Plaça del Convent.

Los miembros de la comisión lo tienen todo a punto para a partir de las 19 horas iniciar la fiesta en la que se podrán degustar las "coques de dacsa" tradicionales y también nuevas versiones, que se podrán adquirir a 3 euros por cada coca y su complemento. Además también habrá barra con bebidas a precios populares.

La fiesta estará amenizada por la música del DJ Melchor hasta que el cuerpo aguante. Esta actividad se ha preparado a beneficio de las fiestas en honor a la patrona de Oliva, la Mare de Déu del Rebollet.

En Oliva la tradición de muchas familias era hacer estas cocas los días de lluvia, cuando la gente no trabajaba en el campo, ya que así al ser una comida barata, ahorraban. Se llaman “a la calfó” porque se hacían al rescoldo de las brasas del fuego.

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Como condimento antiguamente se ponían salazones: sardinas saladas, unas anchoas, bacalao, "capellà", melva, bonito... Más adelante también se sacaban los “mulladors” como el de gamba con acelga o de pimiento y tomate «pisto» o un tercero de guisantes con cebolla tierna, para acompañar.

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