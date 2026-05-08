Comuniones a lo grande en la Safor: reservas con hasta tres años de antelación y banquetes para hasta medio millar de personas

El día de la primera comunión es uno de los más señalados para los niños y niñas protagonistas y también para sus familias. Gran parte del éxito de esa jornada está en los banquetes de celebración.

De esos convites se ocupan los restaurantes, algunos de ellos verdaderos especialistas en la materia, como ocurre con los que han sido consultados por Levante-EMV.

Uno de ellos es el Complejo San Marcos de Gandia, uno de los más conocidos de la comarca. Clara, su encargada, explica que para la campaña de este año, que comprende todo el mes de mayo y dos fines de semana de junio, ya está todo ocupado, sábados y domingos. "Las reservas se realizan con dos e, incluso, hasta tres años de antelación", confiesa.

San Marcos puede albergar hasta 11 comuniones diferentes al mismo tiempo que podrían copar unas 500 plazas de aforo, es decir, medio millar de comensales.

"Intentamos adaptarnos a las necesidades y gustos de los clientes, pero tenemos nuestros menús estándar y dejamos que cada familia escoja. Hay gente que prefiere más entrantes y plato principal y otra que quiere dos principales", explica Clara.

Un arreglo de comunión en el Complejo San Marcos de Gandia / Complejo San Marcos

El pastel de toda la vida no falla, pero tampoco la diversión con música en directo, atracciones y actividades para entretener a niños y niñas con monitores, animadores y cuidadores, incluso, dentro del salón.

Una comunión puede tener un precio medio de 70 euros por comensal. "Notamos que, externamente, sí que ha habido una disminución de comuniones, pero en nuestro caso no. Estamos siempre a tope. Intentamos que los comulgantes, sus familias y los invitados pasen un día inolvidable", destaca la encargada del Complejo San Marcos.

Carcaterísticas singulares

En Oliva se encuentra el Restaurant Les Dos Llunes, también especialista en comuniones y con unas singulares características del establecimiento.

Lora, del departamento de marketing, apunta que este año "tenemos comuniones desde el domingo 17 de mayo hasta casi finales de junio". Las reservas se suelen realizar con un año de antelación.

Depende del número de invitados por comunión, pero "podemos distribuirla para varas celebraciones o simplemente lo utilizamos entero si alguna comunión llena el local, que tiene un aforo de entre 130 y 150 comensales en total", subraya Lora.

Una vista del Restaurant Les Dos Llunes de Oliva / Les Dos Llunes de Oliva

En cuanto a los menús, el precio puede oscilar entre los 52 y 62 euros. Las atracciones, cuidadores o monitores en el caso de Les Dos Llunes las contratan las familias, pero, en sus palabras, "podemos aconsejar si nos piden ayuda. Nosotros tenemos dos piscinas, una de pequeños y otra de mayores, y un parque infantil para nenes y otro de niños y niñas ya más creciditos", manifiesta.

Noticias relacionadas

Nuestro objetivo es que "sea un día inolvidable para todos porque se trata de un día especial. Lo importante es que los clientes coman bien, que estén bien atendidos y que los niños y niñas se lo pasen en grande" concluye la hostelera.