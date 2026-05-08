Las Fallas de Gandia ya conocen el orden para el próximo ejercicio de 2027: L'Alquerieta i Museu Faller es la número 1

La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer el orden que tendrán las diferentes comisiones de la ciudad para el ejercicio de 2027. Se trata de uno de los aspectos más importantes, la elección del puesto en el que desfilará cada comisión en los actos oficiales que se realizarán durante el próximo ejercicio ya que marca el orden en el que se situará cada una de ellas.

El camino hacia las próximas fiestas falleras empieza a tomar forma. La Falla L'Alquerieta i Museu Faller es la número 1 de cara a 2027, mientras que la Falla Plaça El·íptica (23) cierra el listado.

La comisión que ostenta la primera posición se congratula de ello a través de sus redes sociales y recuerda que "somos la nº 1" y competimos en la Sección Segunda en 2027.

El orden

Después de L'Alquerieta i Museu Faller van, por este orden, las fallas Plaça Prado (2), Plaça Exercit Espanyol Jardinet (3), Barri Benipeixcar (4), Sagrada Família Corea (5), Serpis (6), Màrtirs (7), Passeig Lluís Belda (8), Sant Nicolau Mosquit (9), Carrer Major i Passeig (10) y Marqués de Campo-Perú (11).

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A continuación figuran Plaça del Mercat (12), Benirredrà (13), Vilanova (14), Escola Pia (15), Plaça Sant Josep Raval (16), Avenida República Argentina (17), Beniopa (18), Parc Alqueria Nova (19), Grau (20), Barri Crist Rei (21) y Roís de Corella (22).