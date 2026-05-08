Gandia ya ha atendido a 2.000 migrantes para el proceso extraordinario de regularización

El Ayuntamiento de Gandia también sigue ayudando al colectivo de migrantes con el proceso extraordinario de regularización que puso en marcha el Gobierno de España a mediados de abril. Hasta la fecha, según informan fuentes municipales, han pasado por los siete centros municipales habilitados cerca de 2.000 ciudadanos para hacer consultas, o para pedir certificados de empadronamiento o certificados de vulnerabilidad. De estos han requerido certificados de vulnerabilidad cerca de 1.400, y hasta ahora se han emitido 950 documentos de este tipo.

El Ayuntamiento de Gandia recuerda que el certificado de vulnerabilidad se debe solicitar solo en los casos necesarios. Las personas empadronadas en otros municipios de la Safor deben dirigirse a la sede de la Mancomunitat, en la avenida República Argentina, y aquellos empadronados en otros municipios lo deben tramitar en sus respectivos ayuntamientos.

Por otra parte, una oenegé más se ha sumado en Gandia a ayudar al colectivo. Se trata de Anafa, que se creó como una entidad de cooperación al desarrollo de Senegal, y formada en su mayoría por personas de este país africano.

Aunque tienen una sede social en Gandia esta semana han abierto una oficina en la calle Sant Pasqual, en el centro histórico, un local alquilado en el que estarán lo que queda del mes de mayo y junio, cuando se acabe el proceso.

El presidente y la secretaria de Anafa en la oficina de atención de Gandia. / J.C.

En principio está orientada a compatriotas de Senegal, pero también están abiertos a migrantes de otras nacionalidades.

El presidente es Tomás Dacosta, natural de Guinea-Bissau pero residente en España hace muchos años, y la secretaria es Inmaculada Ros. Explican que se dedicaban a organizar envíos de material humanitario cada año a Senegal, pero después ampliaron su misión para ayudar a los migrantes que llegan a Canarias en cayucos y que son distribuidos por el Gobierno central por la península tras solicitar protección internacional.

Aseguran que están teniendo una buena predisposición por parte de las autoridades de Senegal para solicitar documentación de los nacionales, como por ejemplo el certificado de ausencia de antecedentes penales.

Un voluntario de Anafa atiende a un solicitante del proceso. / J.C.

No obstante, estos días han tenido algunos problemas técnicos de conexión con la plataforma que habilita el Ministerio para rellenar formularios en este proceso. Se realiza todo de manera telemática, y ellos se quedan una copia de la documentación aportada, previa autorización firmada por el solicitante, en el que da consentimiento para el tratamiento de los datos con esta finalidad.

"Lo estamos haciendo de manera voluntaria, con orden, transparencia y respeto a la ley", precisa Inmaculada Ros, y añade que "normalmente ya llegan con toda la documentación preparada". El horario de apertura de esta oficina de Anafa es de lunes a viernes de 9 h a 14 h y de 16 h a 19 horas.

Otra oenegé que atiende en Gandia es la Fundación Convive-Cepaim. Su oficina en Gandia está situada en la calle Ferrocarril d'Alcoi, 120 y atiende de lunes a viernes por las mañanas de 9.30 h a 14 h y por las tardes de 16 h a 18 horas.