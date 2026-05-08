Jessica Talens Magraner, nueva fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2027

Jessica Talens Magraner ha vivido uno de los momentos más esperados por cualquier fallera: la llamada en la que la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, le ha anunciado su nombramiento como fallera mayor de la ciudad para 2027. Tras esta ansiada llamada, empieza oficialmente un nuevo ciclo fallero en la ciudad casi dos meses después de la emotiva Cremà.

Desde el salón de plenos del ayuntamiento, la primera edil ha sido la encargada de comunicarle a Jessica el cargo. Romero ha señalado que se trata de "un día muy especial e importante". La alcaldesa ha estado acompañada del concejal de Fallas, Carlos Torres, y la presidenta de la Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes, Carolina Pérez.

Jessica Talens pertenece a la falla La Vía, donde ya ejerció como fallera mayor en 2017 y, además, ha ocupado distintos cargos dentro de su comisión. Con una amplia trayectoria en el mundo de las Fallas, ha participado de forma activa en la vida festiva durante los últimos años. Por ello, su nombramiento no solo ha despertado una gran emoción entre los miembros de su comisión, sino en todo el mundo fallero de la ciudad.

La nueva fallera mayor toma el relevo de Isabel Gimeno Sancho, que también ha asistido al acto de su nombramiento junto al resto de la corte de honor.

Tras la llamada, la comitiva municipal y la presidenta de la Federació de Fallas se han desplazado hasta su casal, donde la recién nombrada fallera mayor les aguardaba visiblemente emocionada. En el lugar, estaba arropada por familiares, amigos y falleros que no han querido perderse este momento tan especial, que marca el inicio de su reinado.

Posteriormente, Jessica ha acudido al salón de plenos, donde le esperaba el resto de la corporación municipal y los distintos representates de las seis comisiones, tanto del 2026 como del 2027, ya que todavía hay fallas que no han nombrado a los representantes para el próximo ejercicio.

La elección de la fallera mayor en Tavernes de la Valldigna se rige a partir de una serie de baremos, entre los que se incluye el número de años como fallera o los cargos que ha ostentado en el sector.

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Tras el nombramiento de la nueva fallera mayor de Tavernes se abre el proceso para elegir a las falleras que se convertirán en las componentes de la corte de honor y acompañarán a Jessica en el reinado que hoy ha iniciado. Jessica se convierte en la primera fallera mayor de 2027 nombrada en la comarca de la Safor.