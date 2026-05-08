Oliva recuerda los canales municipales para comunicar la presencia de plagas
El servicio a la ciudadanía forma parte de la contrata y permite actuar con rapidez en la zona afectada
El Ayuntamiento de Oliva recuerda que los ciudadanos tienen a su disposición un servicio de avisos para que, ante cualquier indicio de plaga en el municipio se pueda comunicar. Esto permite actuar con rapidez en la zona afectada y garantizar una respuesta ágil y eficaz.
Las incidencias se pueden notificar bien al teléfono del consistorio 96 285 0250 (Extensión 409) a través de la "app" municipal, o mediante una instancia general, de forma presencial o telemática, en el apartado web de Transparencia.
Este servicio forma parte del nuevo contrato para el control de plagas que se firmó en 2025, que puso fin a una situación administrativa que generaba facturas con objeciones de legalidad y permitió ordenar un servicio esencial para la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.
Este contrato estipula las tareas de fumigación y unifica otros servicios fundamentales como la limpieza de los parques caninos, el tratamiento de la legionela y el tratamiento contra el mosquito tigre, una actuación especialmente importante en los meses más calurosos.
La concejala de Salud Pública, Teresa Tur, indica que “es muy importante que la gente se conciencie sobre la importancia de informar correctamente y por los canales oficiales si se detecta una posible situación de plaga, por nuestra salud y la del municipio, y para poder dar las soluciones que haga falta de forma ordenada. Es un servicio, igual como el calendario de fumigación preventiva y sistemática de todo el término municipal, que estamos pagando entre todos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
- Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
- El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
- Finalizan las obras del mayor proyecto para prevenir inundaciones en Gandia
- Castellón se corona con el mejor ‘cremaet’ del mundo en Xeraco
- Cerca de 400 devotos se suman a los actos en honor a la Geperudeta en Gandia
- El alcalde de Gandia denuncia ante la Policía Nacional e Instagram un aumento de 40.000 seguidores falsos en su cuenta