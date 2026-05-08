Oliva recuerda los canales municipales para comunicar la presencia de plagas

El Ayuntamiento de Oliva recuerda que los ciudadanos tienen a su disposición un servicio de avisos para que, ante cualquier indicio de plaga en el municipio se pueda comunicar. Esto permite actuar con rapidez en la zona afectada y garantizar una respuesta ágil y eficaz.

Las incidencias se pueden notificar bien al teléfono del consistorio 96 285 0250 (Extensión 409) a través de la "app" municipal, o mediante una instancia general, de forma presencial o telemática, en el apartado web de Transparencia.

Este servicio forma parte del nuevo contrato para el control de plagas que se firmó en 2025, que puso fin a una situación administrativa que generaba facturas con objeciones de legalidad y permitió ordenar un servicio esencial para la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

Este contrato estipula las tareas de fumigación y unifica otros servicios fundamentales como la limpieza de los parques caninos, el tratamiento de la legionela y el tratamiento contra el mosquito tigre, una actuación especialmente importante en los meses más calurosos.

La concejala de Salud Pública, Teresa Tur, indica que “es muy importante que la gente se conciencie sobre la importancia de informar correctamente y por los canales oficiales si se detecta una posible situación de plaga, por nuestra salud y la del municipio, y para poder dar las soluciones que haga falta de forma ordenada. Es un servicio, igual como el calendario de fumigación preventiva y sistemática de todo el término municipal, que estamos pagando entre todos".