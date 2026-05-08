El Palacio de Justicia de Gandia continúa sin cobertura móvil un año después: "Seguimos acercándonos a puertas y ventanas"

Nada ha cambiado respecto de la falta de cobertura de telefonía móvil en el moderno y flamante Palacio de Justicia de Gandia desde su inauguración en marzo de 2025 desde su inauguración en marzo de 2025, en el distrito de Santa Anna. Tras unos meses de indefinición con los permisos para instalar una antena por parte del ayuntamiento, la Generalitat, que es la propietaria del inmueble, y la operadora, en febrero de este año comenzó el montaje de la misma.

Aparentemente, los problemas se iban a solucionar, pero la antena, aunque está ya tres meses en la azotea, todavía no ha entrado en funcionamiento. Por tanto, continúan los problemas de conexión tanto para los trabajadores como para los usuarios, decenas de personas que pasan cada por estas dependencias públicas.

Cabe aclarar que la fibra por cable y las líneas fijas de teléfono siempre han funcionado perfectamente, pero en una sociedad en la que todos estamos hiperconectados, e incluso para algunos profesionales, como precisamente los del Derecho y la Judicatura, el móvil es su herramienta de trabajo, la ausencia de señal sigue provocando problemas, y algunos de ellos no menores.

Los principales damnificados son los trabajadores que acoge el edificio. Para tener algunas "rayas" de cobertura deben acercarse a las puertas principales o a los ventanales.

Hay verdaderas zonas de sombra, como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 3 y 4, que están en medio del bloque y no dan al exterior. Otras son los ascensores y las escaleras, todas internas, donde hay que tener mucho cuidado por si se sufre algún percance y no hay cobertura.

Desde el CSIF apuntan que una trabajadora se cayó por las escaleras y ni ella ni la compañera con la que bajaba pudieron avisar por teléfono, tuvo que ir esta última a pedir ayuda en persona dejándose a la otra mujer sola durante unos momentos. La afectada pidió una baja pero ya se ha reincorporado. Tampoco hay cobertura en el juzgado de guardia, cosa que ha demorado alguna vez la puesta en libertad de detenidos.

María Peig y Jéssica Martí son dos de las funcionarias que tienen que salir a la calle a buscar cobertura con sus teléfonos particulares. "Si quieres hablar de algo urgente o importante tienes que salir", señala María. "Cuando salgo a almorzar me entran todos mensajes de Whats App y llamadas perdidas de golpe", añade Jéssica. Afirman que algunos trabajadores dan a sus familiares o al colegio el teléfono fijo de la mesa de trabajo para localizarles por si pasara algo grave o urgente.

Otro problema es cuando los usuarios necesitan dar a los funcionarios datos bancarios y consultar la web o la "app" de su entidad financiera, pero se quedan en el intento por falta de señal.

La Generalitat instaló una red wifi pública, como la que tiene Sanidad en los hospitales, pero no es la mejor solución ni la más segura.

Conexión inminente

Desde la Conselleria de Justicia informaron, precisamente este viernes, que el lunes pasado se realizó la conexión de la antena por parte de la compañía y "a lo largo de las próximas semanas se irán conectando todas las bandas".

Muchos trabajadores empiezan a dudar si esto será así o la antena está pensada sólo para mejorar la señal en el barrio pero no en el bloque.

Otra queja de trabajadores y usuarios es que el edificio sigue sin tener ni siquiera una máquina de vending, que dé servicio a quien no quiera o no pueda salir. En algunos casos tomar un botellín de agua no es capricho sino una necesidad por motivos de salud, pero la Conselleria todavía no ha licitado ningún contrato.