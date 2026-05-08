La joven promesa del parkour que convirtió las calles de Gandia en su propio circuito

El deportista profesional de parkour Iván Velázquez ha convertido Gandia en un circuito para practicar distintas maniobras y piruetas. Concretamente, la plaza del Tirant ha sido uno de los últimos escenarios que ha probado, según ha mostrado en un vídeo en sus redes sociales.

El freerunner, que ya cuenta con más de 30.000 seguidores, muestra algunas de sus acrobacias, que llegan a ser de vértido, en los vídeos, a través de los que difunde sus entrenamientos, competiciones e, incluso, colaboraciones.

Velázquez ha saltado algunos de los emblemáticos muros de esta plaza de la capital de la Safor. Se puede observar como Velázquez aprovecha cada estructura, rincón, escalera e, incluso, pared para saltar y correr a una velocidad y con una técnica precisas. El reel ya cuenta con miles de visitas y se ha convertido en un gran referente dentro del sector.

Con esta iniciativa, Velázquez posiciona a Gandia no solo como una referencia en el ámbito deportivo, sino que la convierte en una tendencia para los más jóvenes aficionados al deporte, lo cual aporta una buena referencia digital a la ciudad y demuestra que cualquier entorno urbano es apto para cualquier tipo de deporte.

Este atleta de élite nació en Alicante en 1993 y, desde la adolescencia, empezó a practicar este arte. Trabajó como monitor de camas elásticas, pero con el paso de los años esta disciplina se ha convertido en un estilo de vida propio.

Ha participado en diversos certámenes, pero el evento Red Bull Al-Andalus de 2021 lo catapultó a nivel internacional. En una carrera de uno contra uno impresionó a todos con su actuación y esto lo transformó en una de las mayores revelaciones del campeonato tras quedar en segundo lugar.

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Además del certamen de Granada, compitió en el circuito del Campeonato Nacional de España, donde quedó en tercera posición. En el 2022 participó en el Urban Sessions Bélgica y quedó el primero de la competición. Con su técnica y su progresiva competitividad, se ha convertido en una inspiración para los aficionados a esta disciplina y en una verdadera promesa del parkour. Cabe recordar que el parkour es un deporte que se basa en saltar, trepar, correr, rodar y superar obstáculos urbanos o naturales para desplazarse de un lugar a otro, aunque con conocimientos y técnicas adquiridas previamente para garantizar la seguridad del deportista.