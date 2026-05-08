La Safor gana nuevos vecinos: El censo aumenta hasta un 16 % en Piles y Miramar, mientras Gandia concentra el 44 % de la población total

Son muchos los motivos que invitan a los vecinos y vecinas a echar raíces en los distintos municipios de la Safor. Sus polígonos industriales, que abren puertas al trabajo, su conexión fluida con la capital, sus paisajes o la presencia del mar son solo algunos de ellos. Por ello, no resulta extraño que la comarca cada vez suma más residentes.

En el último año, los 31 municipios de la Safor cuentan con 4.852 vecinos y vecinas más, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística en relación al censo anual de población. Si en 2024, había 183.429 residentes, un año después la cifra sube un 2 % hasta los 188.281. Actualmente, la comarca cuenta con 93.427 hombres y 94.854 mujeres, lo que representa que existe una mayor presencia femenina, una tendencia que se repite en los últimos años.

Si se compara con 2021 -último año que permite el INE-, el incremento se sitúa en cerca de un 8 %, lo que significa que la Safor ha ganado 13.595 vecinos. Se trata de un crecimiento progresivo que no solo se aprecia a escala comarcal, sino también en cada uno de los municipios.

El INE recoge que el crecimiento es sostenido en la mayoría de los municipios de la comarca. Castellonet de la Conquesta, el menos poblado de la Safor, destaca como el que mayor incremento ha registrado entre 2024 y 2025, al pasar de 148 a 158 habitantes, lo que supone un aumento cercano al 7 %. Así, el resto de localidades mantiene prácticamente estable su población durante el último año, con incrementos que alcanzan hasta el 4 % en Xeresa, Miramar, Potries y Villalonga.

Únicamente Almiserà pierde el 2 % de vecinos en el último año, pasando de 286 en 2024 a 280 en 2025.

Si se amplía el periodo hasta 2021, se puede comprobar que el crecimiento es más notable. Concretamente, de 2021 a 2025, todos los municipios crecen entre un 3 % en Benifairó de la Valldigna hasta el 16 % en las localidades de Piles o Miramar.

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, señala que este crecimiento no es casual, sino que, en sus palabras, es "un reflejo directo de las políticas que estamos impulsando desde el ayuntamiento, con una inversión constante, mejora de los servicios y una apuesta clara por la calidad de vida". Este municipio ha pasado de contar con 2.733 vecinos en 2021 a 3.144 en 2025.

Peiró pone de manifiesto las ventajas que supone este incremento, que, en otras palabras, "se traduce en más actividad económica, más oportunidades para el comercio local y más dinamismo durante todo el año". Añade que, a su vez, "permite seguir consolidando servicios, atraer más inversiones y reforzar estructuras clave para el municipio". "Crecemos porque se gestiona con planificación, estabilidad y un modelo claro de desarrollo sostenible". Miramar trabaja para que este crecimiento se traduzca en "más servicios, calidad de vida y más futuro para nuestros vecinos y vecinas". Desde Miramar señalan que este incremento se produjo tras la pandemia de la Covid-19.

Grandes ciudades

Gandia suma 2.907 vecinos y vecinas en el último año. La capital de la Safor concentra el 44 % de la población total. En este caso, el crecimiento durante los últimos cuatro años se dispara un 10 % pasando de 75.700 residentes en 2021 a 82.909 en 2025.

En el caso de Tavernes de la Valldigna, la población se incrementa un 5 % en el mismo periodo, es decir, de los 17.129 vecinos en 2021 pasan a 17.933 en 2025.

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Por su parte, la población censada en Oliva también sube un 5 %, con 26.820 olivenses en 2025 frente a los 25.394 en 2021.