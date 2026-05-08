El Teatre Serrano de Gandia inaugura la gira valenciana de Escena Erasmus Universitat de València con "Conquestes"

Escena Erasmus, proyecto teatral europeo de la Universitat de València, llega a la Safor con su decimoséptimo espectáculo, "Conquestes". Se trata de una propuesta escénica que aborda las heridas históricas y contemporáneas desde una perspectiva humana y reparadora. Así, Escena Erasmus UV arrancará su gira de 2026 en Gandia el jueves 14 de mayo (20 horas).

El espectáculo se representará en el Teatro Serrano de Gandia y es necesario realizar reserva previa gratuita de invitaciones a través del siguiente enlace: events.fundacio.es/o/44.

Tras su exitoso estreno esta semana en el Centre Cultural La Nau, con todas las localidades agotadas, la última producción de Escena Erasmus UV inicia una gira por el territorio valenciano que llevará "Conquestes" a 14 municipios de Valencia, Castellón y Alicante.

"Conquestes" plantea una reflexión escénica sobre la idea de conquista, entendida no solo como un hecho histórico, sino también como una realidad presente que atraviesa la memoria, la identidad y las relaciones humanas. La obra aborda cuestiones como las conquistas sociales, personales y políticas, así como los procesos de resistencia, reconciliación y renuncia que estas implican.

Con dramaturgia coordinada por Guadalupe Sáez y dirección de Josep Valero, el espectáculo ha sido creado colectivamente por un equipo de autoras y autores integrado por Guadalupe Sáez, Aarón Sánchez, Patricia Michele Cabrera, Mariana Hartasánchez, Jacobo Pallarés, Emma Cases y Maria Andrés. La obra será interpretada por un elenco formado por once estudiantes Erasmus y valencianos: Guillem Borrego, Luz del Alba Cardillo, Emma Cases, Giulia Linzalata, Arina Firstova, Doucia López-Pueyo, Julia Moreno, Sergio Muñoz, Linda Revenko, Sofia Simonetto e Inés Sola.

Una mirada crítica al momento actual

La propuesta escénica parte de la idea de la reparación como eje central: no se trata de borrar el pasado, sino de escucharlo y generar espacios de comprensión. A través de esta mirada, invita a repensar episodios históricos y conflictos actuales, al tiempo que pone el foco en las conquistas íntimas y cotidianas que definen la experiencia humana.

En palabras del director del espectáculo, Josep Valero, el montaje nace de la necesidad de mirar críticamente el momento actual, un tiempo en el que se revisan los vínculos históricos con América y se reivindica el legado de los pueblos originarios precoloniales, pero también un contexto en el que los discursos extremos dificultan las posibilidades de reconciliación y de construcción colectiva. Con esta propuesta escénica queremos plantear una reconciliación catártica con todas las conquistas que atraviesan nuestra vida cotidiana: las históricas y políticas, pero también las más íntimas y personales".

El elenco sobre el escenario / Universitat de València

En este sentido, la dirección del proyecto ha considerado oportuno incorporar a las dramaturgas latinoamericanas Patricia Michele Cabrera y Mariana Hartasánchez al proceso de creación de "Conquestes" con la voluntad de enriquecer el relato desde miradas diversas y establecer nuevos vínculos culturales y artísticos. "Su participación aporta una visión más cercana y plural a la memoria de los pueblos originarios y a los procesos históricos de conquista, contribuyendo así a ampliar la perspectiva del espectáculo y a generar un diálogo más honesto", matiza el director.

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"Conquestes" es una producción de la Universitat de València con la gestión de la Fundació General UV y el apoyo del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y del Área de Cultura de la Diputación de Valencia. Se representará en Gandia con el apoyo de UVsocietat.