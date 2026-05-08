Villalonga anima a propietarios de parcelas rústicas a limpiarlas a coste cero con la venta de la madera

El Gobierno de Villalonga ha venido insistiendo, especialmente en el último año, en la necesidad de tener en buen estado las parcelas privadas, agrícolas y rústicas, con el fin de evitar la propagación del fuego en caso de incendios forestales, así como de erosión y de daños a terceros.

Por ley mantener estas parcelas privadas limpias y seguras es responsabilidad de los propietarios. Entre otros aspectos, deben tener una franja perimetral sin matojos de al menos 5 metros. Las cercanas a caminos son las más vulnerables a los incendios.

Tras reiterados avisos, tanto por carta a los propietarios como a través del tablón de anuncios y redes sociales, el verano pasado el ayuntamiento empezó a imponer las primeras sanciones. Desde entonces son diez las multas y expedientes abiertos. Sin embargo, el ayuntamiento se ha encontrado en muchas ocasiones con la dificultad de localizar al titular.

"Ya hay un aviso dado a un propietario de la Llacuna, en una hectárea de superficie, y si no hace caso actuaremos de oficio en un par de meses pasándole después la factura", advierte el concejal de Medio Ambiente, Rubén San Pablo.

Por eso ahora el ayuntamiento, sin abandonar las inspecciones, pone en marcha otra estrategia, más pedagógica. Consiste en animar a los propietarios de estas parcelas, que son la mayoría en el amplio término municipal, a mantenerlas con la venta de la madera, fundamentalmente pinos. Y esto les saldría a coste cero.

Pero para ello es necesario organizarse. En primer lugar, hay que tener un Plan de Gestión Forestal, requisito que exige la ley a las empresas madereras, para saber la trazabilidad de lo que compran.

El concejal explica que este plan sirve "para determinar cuántos pinos talar, pero a la vez cuantos más plantar para que haya una regeneración, y a la vez saber qué aprovechamiento es el mejor para esos pinos, bien sea vivos o secos, si madera para muebles, pellet, leña, biomasa, o resina".

En caso de implantarse sería la primera vez que se hace en Villalonga. Este modelo ya se aplica de forma mancomunada en algunas sierras de Castelló y en el interior de España. El ayuntamiento daría facilidades: "Si el coste de redactar los planes no fuera muy elevado incluso el ayuntamiento podría convocar una línea de subvenciones", señala el concejal.

De las 4.300 hectáreas que componen el término municipal, solo 10 son propiedad del Ayuntamiento. Es decir, únicamente el 0,23% del término municipal es público, mientras que el 99,7% restante es propiedad privada.

Para explicar esta iniciativa del Plan de Gestión Forestal y determinar una hoja de ruta el ayuntamiento ha convocado una reunión abierta este sábado, 23 de mayo, a las 10.30 horas en el salón de plenos, donde están previstas las intervenciones del concejal y de un ingeniero forestal.

Fajas perimetrales

Por otra parte, el gobierno local sigue habilitando fajas perimetrales para prevenir incendios forestales. La principal zona en la que se ha actuado es la Llacuna, asegurando los núcleos de vivienda. El año pasado también se colocaron hidrantes, en colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos.

Actualmente se está en contacto con la Diputación de Alicante para cerrar ese flanco del límite provincial, el más peligroso. "En esta legislatura completaríamos las que están marcadas para la Llacuna en el plan municipal de prevención de incendios".

Este año se prevé hacer dos más, gracias a subvenciones de Diputación y Generalitat; desde el Circ de la Safor hasta la Reprimala, ampliando a 10 metros junto a la carretera para generar un gran cortafuegos, y a lo largo del Camí Tancades, donde también hay núcleos residenciales.