Castellonet de la Conquesta frena el hotel de 4 estrellas por la presión vecinal

La creciente oposición vecinal ha provocado que el Ayuntamiento de Castellonet de la Conquesta, el municipio menos poblado de la Safor, reconsidere la construcción de un hotel de cuatro estrellas con veinte suites impulsado por una empresa belga a menos de un kilómetro del pueblo.

El Consell, tal y como adelantó Levante-EMV hace unas semanas, había sometido a información pública la Declaración de Interés Comunitario de este complejo turístico. Por su parte, el ayuntamiento se encontraba elaborando los últimos informes y documentos necesarios para continuar con la tramitación, según explicó el alcalde de la localidad, Juan Espinosa.

En un primer momento, el primer edil señaló a este diario que esta construcción podría dinamizar la economía local y reducir el desempleo. En sus palabras, «es una gran noticia. No llegamos a imaginar lo que supone para este municipio contar con un hotel así». Sin embargo, ahora Espinosa ha dado un paso atrás para «atender la demanda ciudadana».

El informe, concretamente, recoge que esta actuación ha provocado un movimiento social en la población «totalmente en contra con la implantación del hotel rural y la pernocta de caravanas». Cabe recordar que el futuro establecimiento hotelero proyectado sobre tres parcelas situadas en las proximidades del barranco de Toni y el Racó también incluye áreas de restauración, piscina, zonas recreativas y espacios ajardinados en una superficie de 36.253 metros cuadrados, de los cuales 17.296 albergarán las distintas instalaciones vinculadas al hotel. Entre los servicios previstos también figuran una zona de aparcamiento, espacios verdes y un área destinada a la práctica de yoga. Según la empresa, el proyecto está concebido para ofrecer «tranquilidad, descanso y contacto cercano con el medio ambiente».

Carteles de rechazo al hotel en Castellonet de la Conquesta. / Levante-EMV

El documento emitido por el ayuntamiento recoge que la mayoría de los vecinos se han manifestado disconformes con la DIC, por lo que el ayuntamiento, pese a haber considerado los beneficios, también ha tenido en cuenta las desventajas de esta implantación y, por lo tanto, ha atendido la demanda ciudadana. «Teniendo en cuenta todo lo razonado no propone ningún plazo de vigencia de la DIC por mostrarse disconforme con la misma», señala.

Dos reuniones

La plataforma Castellonet Tranquil, integrada por una treintena de vecinos y vecinas de la localidad, ha manifestado su satisfacción ante la decisión del consistorio. Aunque el Instituto Nacional de Estadística recoge que cerca de 160 residentes están empadronados en esta localidad, la asociación recalca que solo viven de manera habitual unas 70 personas. «Prácticamente todos los vecinos se han mostrado disconformes con este hotel», señala Andrea Mestre, una de las integrantes de la plataforma.

Agradece las dos reuniones mantenidas con Espinosa, aunque recalca el «malestar vecinal por habernos escondido todo el proceso».

La plataforma ha denunciado en reiteradas ocasiones que este proyecto «no solo cambiará para siempre nuestro paisaje natural, sino también la dinámica del pueblo». Añaden que esto supondrá «más tráfico por nuestras calles, una mayor presión sobre la red de agua, más ruido, contaminación y riesgo». A ello se suma, en sus palabras, «el riesgo que puede suponer para los residentes, especialmente para los niños, el paso de máquinas por las calles del municipio».

Recalcan que este complejo podría dañar «la tranquilidad y la calma del municipio». «El complejo es casi más grande que el pueblo», denuncia.

Pese a la negativa a este complejo, la entidad se muestra favorable a impulsar el turismo en la localidad. Sin embargo, consideran que existen alternativas más sostenibles. Por ejemplo, apuestan por el uso de solares en venta o la rehabilitación de viviendas en desuso.

Carteles de rechazo al hotel en Castellonet de la Conquesta. / Levante-EMV

La plataforma recoge un millar de firmas y distintas alegaciones

La preocupación ante la construcción de este complejo hotelero no solo se evidencia entre los vecinos y vecinas de Castellonet, sino también entre los residentes de municipios cercanos, que también podrían verse afectados por el incremento del tráfico y el paso constante de vehículos o caravanas por las vías de la zona. Muchos habitantes temen que este proyecto pueda alterar la tranquilidad habitual de estas localidades y generar un impacto negativo tanto en el entorno natural como en la calidad de vida de quienes residen allí durante todo el año.

La asociación prepara una batería de alegaciones que presentarán en los próximos días ante las distintas administraciones con el objetivo de paralizar la construcción de este hotel de cuatro estrellas. Consideran que todavía existen numerosas cuestiones por aclarar relacionadas con el impacto medioambiental, la movilidad y la afección.

A lo largo del pasado fin de semana ya organizaron varias mesas informativas para proporcionar todos los detalles, resolver dudas y recoger nuevas propuestas. La intención del colectivo es celebrar este tipo de reuniones en las próximas semanas para mantener informada a la ciudadanía y fomentar la participación vecinal. «Todavía nos quedan dos semanas para seguir movilizándonos y pidiendo apoyo», señalan desde la asociación.

Basta con recorrer algunas calles de la ciudad para comprobar la gran cantidad de carteles colgados en balcones y viviendas en los que los vecinos muestran su rechazo al proyecto hotelero.

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Por el momento, ya han recogido cerca de un millar de firmas procedentes de distintos puntos de la comarca, una cifra que sigue aumentando con el paso de los días. Entre los apoyos también se encuentran vecinos de otras localidades y propietarios agrícolas que cuentan con parcelas cerca del lugar en el que se proyecta el complejo hotelero y que muestran su preocupación por las posibles consecuencias que la iniciativa podría tener sobre la actividad agraria y el paisaje de la zona.