El mejor bocadillo de la Comunitat Valenciana se come en Benifairó de la Valldigna: El éxito de una familia

Raúl Huet, Marina Clemente y Aimar Huet Clemente. Este trío forma una familia (padre, madre e hijo) con un gran éxito en sector de la hostelería. Los tres regentan el Bar Restaurante Casa Marina de Benifairó de la Valldigna, que esta semana ha recibido el premio por elaborar el mejor bocata de la Comunitat Valenciana.

Su obra triunfadora dentro del territorio valenciano es el "Bocata de la Valldigna", que se ha situado en el top 15 de los mejores bocadillos en el Campeonato de España de la especialidad celebrado en Boadilla del Monte (Madrid).

El cartel oficial de los últimos premios ganados por Raúl Huet y su familia / Levante-EMV

El "manjar" contiene figatells, "botifarrons", queso, cebolla y mayonesa trufada. Cuesta 10 euros con gasto del "esmorzar" incluido. Todo ello se encuentra en el establecimiento que la familia Huet-Clemente ha comprado en la avenida de la Valldigna de Benifairó.

Raúl Huet cuenta que "nos apuntamos al concurso y gracias a las votaciones de los clientes vinieron al bar los miembros del jurado para comprobar el nivel del bocata. Les debió gustar porque nos dieron la clasificación para el Campeonato de España".

Padre e hijo, en plena elaboración del cremaet / Levante-EMV

Huet y su mujer, Marina, son verdaderos especialistas en los "esmorzars". De hecho, en 2022, cuando dirigían el bar del Polideportivo Municipal de Simat de la Valldigna, ganaron dos importantes premios como el Cacau d'Or y el de la Fira del Cremaet de Xeraco: "Los premios siempre gustan porque es bonito que te reconozcan el trabajo. Te dan popularidad y prestigio".

Nuevos clientes

Además, destaca Raúl, "con los premios siempre haces nueva clientela. Hoy mismo ha venido a esmorzar gente nueva desde Turís y todo ello a raíz de este último reconocimiento. Estoy seguro de que vendrán más".

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El cocinero natural de Simat de la Valldigna da todo el mérito de los premios a su esposa Marina: "Ella es la cocinera, la verdadera artífice de los éxitos del bocata y de la marcha del bar".