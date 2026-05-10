Rescatan con drones a una pareja atrapada en la montaña de Les Tres Creus de Tavernes de la Valldigna
La rápida actuación de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos permitió localizar y guiar a los jóvenes, que estaban atrapados en una zona de fuerte pendiente y difícil acceso
Una pareja fue rescatada anoche en la montaña de Les Tres Creus, en Tavernes de la Valldigna, tras perder el camino seguro y quedar atrapada en una zona de fuerte pendiente, sin posibilidad de descender por sus propios medios pese a divisar las marcas del sendero amarillo.
La actuación conjunta de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna, Protección Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos, junto con el uso estratégico de drones, fue clave para localizar y guiar a ambas personas en una zona de difícil acceso y con escasa visibilidad.
La operación se inició tras recibir un aviso del Centro de Coordinación de Emergencias 112, en el que se informaba que dos personas no podían descender de la montaña al encontrarse en una zona con pendiente pronunciada y no hallar el camino seguro. Tras la alerta, tres patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para iniciar la búsqueda.
La orografía y la falta de luz dificultaron las labores, por lo que uno de los agentes desplegó un dispositivo dron para reconocer la zona y localizar el lugar exacto en el que se encontraba la pareja. Ante el riesgo de acceso, los agentes solicitaron el apoyo de un helicóptero que finalmente no pudo despegar ante la falta de luz solar, por lo que los agentes mantuvieron el contacto visual y la comunicación constante con la pareja para transmitirles calma.
Además, gracias al uso del dron, pudieron guiar visualmente a la pareja hacia un sendero más seguro para salvaguardar su seguridad mientras los equipos avanzaban en su búsqueda.
Protección Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos se sumaron a los trabajos sobre las 21:20 horas. Su ayuda permitió completar el rescate físico sin lamentar daños personales y asegurar a los jóvenes en una zona de muy difícil acceso.
La Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha destacado la rápida actuación de los agentes y la importancia de utilizar este tipo de tecnologías, como drones, que, en sus palabras, "son elementos indispensables que marcan la diferencia en la gestión de emergencias con el fin de garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios efectivos”.
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