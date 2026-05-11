El alumnado de la Safor se alía con el profesorado ante la huelga indefinida: "Las reinvindicaciones nos afectan. Si nos quieren en silencio, nos verán en la calle"
Un millar de personas, entre docentes y estudiantes, se concentran ante el ayuntamiento de Gandia para reclamar sus peticiones
Los asistentes a la concentración piden la dimisión de la consellera Ortí
Todos unidos y unidas. Así se ha visto en Gandia a los diferentes colectivos de la comunidad educativa en la primera jornada de la huelga indefinida convocada por los docentes en la Comunitat Valenciana. La capital de la Safor ha reunido a un millar de personas en la plaza Major ataviados con pancartas alusivas a la protesta, como ya hicieron hace unas semanas en una primera convocatoria.
Las reivindicaciones se sostienen en mejoras salariales, pero también incluyen cuestiones como la reducción de ratios, el refuerzo y la estabilización de las plantillas, la disminución de la burocracia, la mejora de las infraestructuras educativas, la dotación de recursos suficientes para avanzar hacia una educación inclusiva real y el apoyo al valenciano.
Representantes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana | STEPV-Iv y de UGT, Escola Valenciana a través de la Coordinadora Safor-Valldigna, la Coordinadora de AMPAS de Gandia, el colectivo de alumnos y alumnas de la ciudad y de la Coordinadora de Assemblees de Docents de la Safor han tomado la palabra en el acto celebrado a las puertas del ayuntamiento.
Los participantes en los parlamentos han lanzado proclamas en defensa de los servicios públicos como Educación. "Los docentes vamos a la huelga porque las reivindicaciones que defendemos no se han resuelto y, en algunos casos, se han agravado. La nueva consellera de Educación -Carmen Ortí- es la continuidad de la destrucción del sector que inició Rovira", ha destacado la representante del colectivo de docentes.
Uno de sus compañeros alude a la carta enviada por la consellera de Educación a las familias "Del escrito se desprende una clara intencionalidad política manipuladora, una voluntad evidente de alimentar una confrontación entre las familias del alumnado y los docentes. Quieren desestabilizar a la comunidad educativa, pero no lo conseguirán. Lo que sí queda claro es la iincapacidaddel Consell para negociar. Hemos llegado a una situación límite".
Por parte del alumnado, apoyo total a la huelga de docentes: "No somos sujetos pasivos de la comunidad educativa, sino el motor y el futuro del sistema. Las reivindicaciones nos afectan directamente. Mostramos nuestra solidaridad con los convocantes. Su lucha también es la nuestra. La educación es un derecho. Si nos quieren en silencio, nos verán en la calle".
Desde la Coordinadora de AMPAS de Gandia, "no queremos una educación de mínimos, sino una educación de futuro. El futuro no se negocia a la baja. No se puede pedir excelencia educativa mientras hay recortes y se congelan salarios. La huelga es justa".
"Consellera, dimisión"
En Escola Valenciana-Coordinadora Safor-Valldigna apoyan la huelga y denuncian "la censura literaria en el Bachillerato. Rechazamos el veto a los autores referentes en nuestra lengua. El cambio responde a una estrategia política para fracturar el contexto cultural. Quieren debilitar el valenciano como lengua vehicular y exigimos lo contrario".
A gritos de "Consellera, dimisión", ha finalizado la concentración. Tras la misma, muchos de los presentes han marchado a Valencia para participar en la gran manifestación del día.
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