El Campus de Gandia de la UPV acoge este miércoles una jornada para analizar el potencial del turismo deportivo

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogerá este miércoles, 13 de mayo, una Jornada de Turismo Deportivo. Bajo el lema “Reflexiones para el impulso del turismo deportivo en Gandia y la Safor”, la cita tiene como objetivo analizar como el binomio turismo-deporte puede actuar como un catalizador para diversificar la oferta turística y atraer perfiles de mayor valor añadido durante todo el año.

La Cátedra Gandia Turismo y Promoción, en colaboración con el Departamento de Turismo de Gandia, ha diseñado un programa que combina el análisis institucional con la experiencia práctica de empresas líderes en la gestión de acontecimientos y alojamientos deportivos.

La jornada empezará a las 9 horas. La apertura institucional irá a cargo de Balbina Sendra, concejala de Turismo y Promoción de Gandia. Uno de los platos fuertes de la mañana será la mesa redonda titulada “¿El turismo deportivo será el nuevo turismo de sol y playa?”, moderada por el director de la Cátedra, Joan Carles Cambrils. Participarán José Pablo Vázquez, presidente del Club de Producto València Sport y CEO de Transvia Sports, y Juan Castro León, consultor especializado en planificación turística.

La segunda parte de la mañana se centrará en casos de éxito y recomendaciones prácticas. Guillermo Mejorada (Oliva Nova Beach & Golf Resort) detallará la gestión del entrenamiento en campos profesionales. Pedro Nebot (Turesport) ofrecerá las claves para la organización integral de acontecimientos deportivos. Mónica Martil (RH Hoteles) analizará el turismo deportivo como herramienta de desestacionalización en establecimientos hoteleros locales.

La jornada está dirigida tanto a estudiantes como profesionales de agencias de viajes, federaciones, clubes, hostelería y administración pública. Las personas interesadas tienen que formalizar su inscripción a través de un formulario en la web de la cátedra.