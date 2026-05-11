Centros educativos de Oliva y l’Alqueria de la Comtessa lideran el seguimiento de la huelga con cifras de hasta el 97 %

Los sindicatos y el profesorado ya advirtieron desde el primer momento de que la huelga educativa indefinida tendría un seguimiento masivo. Las primeras cifras registradas en la Safor confirman esa previsión.

A primera hora de la mañana, docentes, sindicatos y familias se han concentrado a las puertas de institutos y colegios para informar sobre las mejoras que han solicitado a la Conselleria de Educación. Entre ellas, no solo se incluyen mejoras salariales, sino también cuestiones como la reducción de ratios, el refuerzo y la estabilización de las plantillas, la disminución de la burocracia, la mejora de las infraestructuras educativas, la dotación de recursos suficientes para avanzar hacia una educación inclusiva real y el apoyo al valenciano.

También se han congregado ante las puertas del ayuntamiento de Gandia minutos antes de partir hasta València, donde se sumarán a docentes de otras localidades y de la propia capital para alzar la voz con más fuerza.

Algunos centros de la comarca ya han comunicado las primeras cifras en torno al seguimiento de la huelga, siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Educación. Por ejemplo, en el CEIP Sant Marc de Beniarjó, cerca de un 53,3 % del profesorado ha secundado la huelga. Así, ocho de los quince docentes de la plantilla del centro se han sumado a las movilizaciones.

Hay que tener en cuenta, como explican desde el centro, que siguiedo los servicios mínimos establecidos, un miembro del equipo directivo, un docente de Educación Infantil y dos docentes de Educación Primaria han estado designados para garantizar el funcionamiento mínimo del centro. Además, recuerdan que dos docentes están de baja sin sustitución.

En algunos centros han llegado a secundar la huelga hasta un 97 % del profesorado. Es el caso del CEIP Lluís Vives de Oliva o el CEIP Sant Pere Apòstol de l'Alqueria de la Comtessa, con un 96 %. El CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna o el CEIP Santa Anna de Oliva, han alcanzado hasta un 95 %.

Más de un 90 %

También destacan los altos porcentajes registrados en el CEIP Desamparats de Oliva y el CEIP Sant Antoni de Pàdua de Xeresa, ambos con un 93 %, así como el CEIP Cervantes de Gandia, con un 87 %, y el IES Montdúver de Xeraco, con un 84 %. En Gandia, el colegio Joan XXIII del Grau ha alcanzado un 83 % y el CEIP Roís de Corella un 82 %.

En cuanto a los institutos, el IES Gabriel Ciscar de Oliva registra un 80 % de seguimiento a falta de contabilizar el turno de tarde, mientras que el IES Ausiàs March de Gandia alcanza el 51 %, el IES Vall de la Safor de Villalonga el 57 % y el IES Tirant lo Blanc de Gandia un 44 %, con 99 profesores en huelga de una plantilla total de 240 y pendientes todavía de los datos de la tarde.

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Otros centros también presentan cifras significativas, como el CEIP Montdúver de Gandia, con un 71 %, el CEIP Joan Martorell de Gandia, con un 68 %, el CEIP El Castell de Almoines, con un 62 %, o el CEIP José Pedrós de Piles, con un 31 %. Por su parte, la Escola Oficial d’Idiomes registra un seguimiento del 25 %.