Gandia adjudicará siete nuevas licencias de taxi: ya hay una por cada 2.000 habitantes

Gandia incorporará este año siete nuevas licencias de taxis, lo que supone un avance importante para el servicio de circulación en la ciudad. En estos momentos se disponen de 41 licencias, veinte adjudicaciones más respecto hace dos años. Lydia Morant, concejala delegada de Movilidad, Tránsito y Transporte Público, ha explicado que este avance supone el aumento de un 52 % de este servicio, es decir, una licencia por cada 2.000 habitantes.

El objetivo es dar respuestas a los desplazamientos urbanos y mejorar la conexión entre la ciudadanía y la comarca de la Safor, especialmente en verano, una estación que requiere un ampliación de servicio y cobertura de prestación ante el aumento de visitantes.

Morant ha destacado que dentro de la incorporación han añadido licencias destinadas a las personas con movilidad reducida, sobre todo en la ultima licitación con una licencia para vehículos adaptados. El año pasado se incorporaron cinco de las siete adjudicaciones y en este nuevo procedimiento han incorporado una licencia más. En palabras de Morant, “pasamos de tener una a tener siete licencias para personas con movilidad reducida y adaptadas a este colectivo al que hay que ofrecer una atención especial”.

José Manuel Espasa, comisario de la Policía Local de Gandia, ha destacado que para la adjudicación de estas nuevas licencias es necesario cumplir un procedimiento público de licitación a través de la Pública Concurrencia. Actualmente las siete licencias ya se han sido adjudicadas y los nuevos titulares están en fase de adquisición de los vehículos.

La adjudicación se ha divido en dos bloques. En palabras de Espasa, “la licencia 41 es la de vehículo adaptado que constituye un lote y la licencia de 35 a 40 es para los seis vehículos no adaptados”.

El procedimiento empezó el pasado diciembre y se presentaron 24 ofertas en los dos lotes. Además de oferta económica, el Ayuntamiento de Gandia también ajustó la experiencia profesional en el sector de taxi y transporte, formación y vehículos Eco y cero emisiones.

Una vez la Policía Local de Gandia haya realizado las inspecciones rutinarias a los vehículos y a sus titulares, se pondrán en marcha las licencias para la mejora de los servicios urbanos de taxis.

La concejala de Transporte Público también ha anunciado que mañana se abrirá el plazo para presentarse al examen de capacitación de taxi en la ciudad. La obtención de esta capacitación es obligatoria para poder ejercer la actividad profesional de conductor de taxi.

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Además, informa a la ciudadanía que para obtener esta capacidad es necesario cumplir unos requisitos necesarios, entre ellos tener el carnet B de conducir, no tener enfermedad o impedimento físico ni antecedentes penales y acreditar el conocimiento del castellano. Ha explicado que constará de un examen tipo test con preguntas sobre las normas de taxi, el orden y el conocimiento de las calles de la ciudad.