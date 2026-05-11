Gandia modificará la ordenanza de las "escoletes" para mejorar su régimen de funcionamiento interno

Los concejales del Gobierno de Gandia Jesús Naveiro y Alícia Izquierdo comparecieron este lunes en rueda de prensa para explicar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

Uno de ellos es la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las guarderías infantiles, de 0 a 3 años. Este cambio, según aseguró Izquierdo, no supondrá nada en especial para las familias o para los niños que están allí matriculados, sino que es una revisión con el fin de mejorar el funcionamiento interno de las "escoletes". Sobre este tema se ofrecerán más detalles esta semana en una rueda de prensa posterior.

Por otra parte, el gobierno local aprobó nuevas subvenciones dirigidas a varios colectivos: AECC de Gandia (13.000 euros), Associació de Veïns de Santa Anna (11.000 euros), Associació Fideuà de Gandia i Gastronomia (20.000 euros), y la Xarxa d'Espais Culturals de Gandia (14.000 euros). Para Destí Safor se autorizan sendos convenios, uno de 10.000 euros para promoción turística y formación y otro de 60.000 euros para organizar eventos como Tasta Gandia, las jornadas gastronómicas de la cigala y la berenjena, la ruta Destapa't o la Ruta del Putxero.

Además, el ayuntamiento prevé destinar más de 24.000 euros de la Diputación de València en materia de prevención de incendios forestales al proyecto de "Ramat de Foc", de ganadería extensiva, que se desarrolla en el paraje natural Parpalló-Borrell.