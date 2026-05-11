Gandia se opone a la subida del canon decretada por Costas para las instalaciones temporales de playa

La Junta de Gobierno de Gandia, reunida este lunes, acordó formular un requerimiento previo a la Demarcación de Costas en el que el ayuntamiento rechaza la subida del canon a las instalaciones temporales en la playa decretada por este organismo del Ministerio por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

El gobierno local considera que los incrementos aplicados "no son adecuados" y que "no existe una justificación técnica suficiente que los avale". "Desde el ayuntamiento creemos que estas modificaciones alteran el equilibrio económico de las concesiones existentes, motivo por el cual pedimos la revisión de la resolución y una motivación técnica y jurídica adecuada", explicaron este lunes en rueda de prensa los concejales Alícia Izquierdo y Jesús Naveiro.

En su escrito el Ayuntamiento de Gandia recomienda que, en su caso, esta subida de canon se actualice cuando el Consistorio haga una nueva contratación pública, pero no ahora que estos servicios ya están adjudicados, con vigencia entre 2023 y 2026, y plenamente operativos.

Este incremento altera las condiciones económicas bajo las cuales se produjeron las licitaciones. El gobierno local advierte que el canon será repercutido a los adjudicatarios, de acuerdo con los pliegos de adjudicación. Y en última instancia podría acabar repercutiendo en los usuarios, en el precio de estos servicios.

Como ejemplo, por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre la escuela de vela sufre un incremento del 209 % con respecto a 2025, el alquiler de hamacas y sombras un 134 % y las sombras laterales de los kioscos un 481 % más.

El Ayuntamiento de Gandia recuerda a Costas que el Plan de Instalaciones Temporales 2026 "constituye la última prórroga del periodo 2023-2026, habiéndose configurado las licitaciones municipales de los distintos servicios de playa conforme a las condiciones económicas existentes en este periodo y siempre supeditadas a las autorizaciones de la Demarcación de Costas".

El ayuntamiento ha venido comunicando reiteradamente que estas licitaciones y sus prórrogas "dependen de las condiciones establecidas por la Administración del Estado". A fecha 26 de marzo de 2026 Gandia notificó la autorización correspondiente al Plan de Instalaciones Temporales para 2026, en la que el canon total asciende a 85.638 euros.