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Gandia reúne a más de 200 sanitarios de toda España en el II Simposio "Nuevos horizontes en fibrilación auricular y síncope en el servicio de Urgencias"

El simposio abordó los principales avances en el manejo de la fibrilación auricular y el sincope en los servicios de Urgencias y reunió destacados especialistas nacionales en cardiología, arritmias, hematología y medicina de urgencia

Imagen de la celebración del II Simposio &quot;Nuevos horizontes en fibrilación auricular y síncope en el servicio de Urgencias&quot;

Imagen de la celebración del II Simposio "Nuevos horizontes en fibrilación auricular y síncope en el servicio de Urgencias" / Alex Oltra

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia acogió el viernes el II Simposio “Nuevos horizontes en fibrilación auricular y síncope en el servicio de Urgencias”, una jornada científica organizada por el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Francesc de Borja y el Grupo de Arritmias Cardiacas y Síncope de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que reunió a más de 200 profesionales sanitarios de toda España en el hotel Bayren.

El simposio abordó los principales avances en el manejo de la fibrilación auricular y el síncope en los servicios de Urgencias y reunió a destacados especialistas nacionales en cardiología, arritmias, hematología y medicina de urgencia.

Durante la sesión se trataron cuestiones como la anticoagulación en pacientes frágiles y complejos, la relación entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardiaca, nuevas estrategias de control del ritmo o la importancia del electrocardiograma y el papel de la enfermera en los servicios de Urgencias.

Entre los ponentes participantes destacaron el presidente de la Sociedad Española de Cardiología y el jefe de sección de Arritmias del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Ignacio Fernández Lozano; el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Fernando Arribas Ynsaurriaga; la jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de l’Arrixaca, Vanessa Roldán Schilling, y Alfonso Martín Martínez.

El encuentro contó con la participación del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien ha estado acompañado por representantes municipales y responsables de la Consejería de Sanidad; del Ilustro Colegio Oficial de Médicos de València; del Departamento de Salud de Gandia; y de centros hospitalarios como el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Hospital Universitario Francesc de Borja, ente otros.

Durante su intervención inaugural, el alcalde puso en valor la capacidad de la ciudad para atraer grandes sucesos profesionales y científicos vinculados a la salud y la innovación. “Este simposio vuelve a situar a Gandia en el mapa de los congresos científicos y sanitarios y nos consolida como la capital de la salud y el bienestar”.

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Prieto destacó el trabajo realizado por el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Francesc de Borja y por el Grupo de Arritmias y Síncope de SEMES por hacer posible un encuentro “de máximo nivel científico” que convierte a la ciudad en un “punto de encuentro del talento, la investigación y la innovación médica”.

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