El grupo de la Safor Low Kost presenta "Vent en contra", un disco con mensaje sobre identidad y libertad

Low Kost, un grupo musical juvenil nacido en la Safor, presenta su primer álbum “Vent en contra”, una novedad que irrumpe el escenario musical con una explosión de estilos y una gran carga conceptual. El disco se compone de doce canciones que abarcan géneros como el rock y el reggae – sus pilares fundamentales-, pero también explora territorios como el jazz, el rap, la samba, el metal o incluso el dubstep -género electrónico-.

“Vent en contra” no es solo un simple debut, sino una declaración de intenciones. A lo largo del álbum, el grupo construye un discurso que se centra en la identidad y la cultura del pueblo valenciano, pero sin dejar de lado temas universales como la libertad y la salud mental.

En palabras de la banda, se trata de un disco “lleno de sentimiento y lucha, de diversión y reflexión”. Con su sonido marcan la diferencia. Llenos de diversidad y energía son capaces de combinar ritmos festivos con momentos introspectivos. Esta dualidad permite que cada canción tenga su propia personalidad y al mismo tiempo mantenga una coherencia global con la actitud que transmite el grupo.

La banda afirma que el disco nace de “la necesidad de expresarnos sin límites, de mezclar todo aquello que somos y todo lo que escuchamos". Añaden: "Como dice el título, tratamos de expresar la fuerza y el sentimiento de nuestro viento para enfrentarnos a las adversidades. Es una manera de disfrutar pero también de pensar”.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para la banda supone el inicio de una nueva etapa, que busca conectar con el público -tanto en directo como a través de mensajes honestos-.

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¿Quién es Low Kost?

Low Kost es una banda de la Safor, con jóvenes procedentes de distintos municipios, que apuesta por la fusión de estilos y la libertad creativa como inspiración central para sus canciones. Con un gran dominio de los géneros musicales, el grupo se caracteriza por su incomparable energía festiva. Con sus letras son capaces de tratar aspectos más íntimos y hablar de temas más críticos y actuales.