Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora hantavirusProtocolo broteEvacuación cruceroTraslado VirgenTensión catedralTransición nuclearDani Martín VCF
instagramlinkedin

El grupo de la Safor Low Kost presenta "Vent en contra", un disco con mensaje sobre identidad y libertad

El álbum se compone de doce canciones que construyen un discurso centrado en la identidad y la cultural del pueblo valenciano, pero también abarca la libertad y la salud mental

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales

Imagen de los miembros de Low Kost, el joven grupo de la Safor

Imagen de los miembros de Low Kost, el joven grupo de la Safor / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Low Kost, un grupo musical juvenil nacido en la Safor, presenta su primer álbum “Vent en contra”, una novedad que irrumpe el escenario musical con una explosión de estilos y una gran carga conceptual. El disco se compone de doce canciones que abarcan géneros como el rock y el reggae – sus pilares fundamentales-, pero también explora territorios como el jazz, el rap, la samba, el metal o incluso el dubstep -género electrónico-.

“Vent en contra” no es solo un simple debut, sino una declaración de intenciones. A lo largo del álbum, el grupo construye un discurso que se centra en la identidad y la cultura del pueblo valenciano, pero sin dejar de lado temas universales como la libertad y la salud mental.

En palabras de la banda, se trata de un disco “lleno de sentimiento y lucha, de diversión y reflexión”. Con su sonido marcan la diferencia. Llenos de diversidad y energía son capaces de combinar ritmos festivos con momentos introspectivos. Esta dualidad permite que cada canción tenga su propia personalidad y al mismo tiempo mantenga una coherencia global con la actitud que transmite el grupo.

La banda afirma que el disco nace de “la necesidad de expresarnos sin límites, de mezclar todo aquello que somos y todo lo que escuchamos". Añaden: "Como dice el título, tratamos de expresar la fuerza y el sentimiento de nuestro viento para enfrentarnos a las adversidades. Es una manera de disfrutar pero también de pensar”.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para la banda supone el inicio de una nueva etapa, que busca conectar con el público -tanto en directo como a través de mensajes honestos-.

Noticias relacionadas

¿Quién es Low Kost?

Low Kost es una banda de la Safor, con jóvenes procedentes de distintos municipios, que apuesta por la fusión de estilos y la libertad creativa como inspiración central para sus canciones. Con un gran dominio de los géneros musicales, el grupo se caracteriza por su incomparable energía festiva. Con sus letras son capaces de tratar aspectos más íntimos y hablar de temas más críticos y actuales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
  2. Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
  3. Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
  4. El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
  5. Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
  6. Tavernes de la Valldigna y Xeraco eliminarán los ‘dados’ del río Vaca a partir de julio para reducir las inundaciones
  7. El mejor bocadillo de la Comunitat Valenciana se come en Benifairó de la Valldigna: El éxito de una familia
  8. Castellonet de la Conquesta frena el hotel de 4 estrellas por la presión vecinal

El grupo de la Safor Low Kost presenta "Vent en contra", un disco con mensaje sobre identidad y libertad

Jessica Talens, fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2027: "Aunque sea la máxima representante, me gustaría ayudar en todo lo que pueda"

Jessica Talens, fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2027: "Aunque sea la máxima representante, me gustaría ayudar en todo lo que pueda"

Gandia adjudicará siete nuevas licencias de taxi: ya hay una por cada 2.000 habitantes

Gandia adjudicará siete nuevas licencias de taxi: ya hay una por cada 2.000 habitantes

Jóvenes de varias parroquias de Gandia recaudan en una cena solidaria un tercio de lo robado en el santuario del Beato

Jóvenes de varias parroquias de Gandia recaudan en una cena solidaria un tercio de lo robado en el santuario del Beato

Centros educativos de Oliva y l’Alqueria de la Comtessa lideran el seguimiento de la huelga con cifras de hasta el 97 %

Centros educativos de Oliva y l’Alqueria de la Comtessa lideran el seguimiento de la huelga con cifras de hasta el 97 %

Adif restablece la circulación tras reponer el cable robado entre Almussafes y Silla que ha provocado retrasos

Piquetes informativos y camisetas verdes marcan el inicio de la huelga docente en Gandia: "Deben hacerla si quieren lograr los mínimos que necesitan"

Piquetes informativos y camisetas verdes marcan el inicio de la huelga docente en Gandia: "Deben hacerla si quieren lograr los mínimos que necesitan"

“Salí para adelantar el temporal, pero este se adelantó”: La odisea de Aureliano, que estuvo doce días a la deriva tras zarpar de Gandia

“Salí para adelantar el temporal, pero este se adelantó”: La odisea de Aureliano, que estuvo doce días a la deriva tras zarpar de Gandia
Tracking Pixel Contents