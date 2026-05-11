Jessica Talens, fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2027: "Aunque sea la máxima representante, me gustaría ayudar en todo lo que pueda"

Hace poco más de dos días, Jessica Talens recibía la llamada más especial por parte de la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, que la convertía en fallera mayor de Tavernes 2027. "Estoy muy ilusionada, pero también nerviosa por todo lo que viene", reconocía esta mañana Jessica a Levante-EMV.

Fallera de La Vía, la máxima representante del municipio decidió dar el paso tras, en sus palabras, "varios años esperando". "Ya hacía tiempo que lo tenía en mente, pero creo que las cosas vienen como tienen que venir", señala.

Jessica aún recuerda con la voz entrecortada todo lo que vivió el viernes. Se encontraba en el casal de su falla, rodeada de familiares y amigos, sin imaginar la cantidad de personas que la acompañarían en un momento tan especial. “Me emocionó ver a tanta gente allí porque no me esperaba que vinieran tantas personas”, reconoce.

Fallera desde 1985, ya fue fallera mayor infantil de su falla en 1993 y en 2017 se convirtió en fallera mayor de La Vía. Precisamente, ese mismo año compartió reinado con la actual presidenta de la Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes, Carolina Pérez, que ese mismo año fue fallera mayor de Tavernes. "Este era el último escalón que me faltaba", recalca.

Saray Fajardo

Jessica cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las Fallas. Desde bien joven ha estado ayudando en su comisión. "Estuve ensayando los play-backs de los infantiles desde adolescente y he participado en todas las actividades que he podido. Siempre he estado ayudando", recalca. Pese a que ella es la protagonista de este año en el mundo fallero de la localidad, tiene claro que quiere seguir prestando su ayuda en todo lo que pueda. "Alguna cosa podré hacer por detrás. Haré lo que me dejen hacer", bromea. Añade: "Aunque sea fallera mayor, me gustaría ayudar en todo lo que pueda porque sé el trabajo que hay detrás de la Federació de Falles", insiste.

Aunque Jessica afronta con ilusión todos los actos de su reinado, reconoce que la Crida y la Ofrenda le hacen especial ilusión. “Todos los actos son emocionantes, pero estos son los que más espero”, afirma. La fallera mayor de Tavernes, a su vez, hace un llamamiento a la ciudadanía para "vivir las Fallas de manera activa".

El viernes ya pudo conocer a las máximas representantes de algunas comisiones de la localidad, ya que todavía no se ha desvelado el nombre de las falleras mayores de todas las fallas para el próximo ejercicio fallero. "Fue un primer contacto, pero estoy segura de que haremos piña", recalca.

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Y todavía le queda por conocer el nombre de las falleras que le acompañarán durante su reinado. La Federació de Falles ha abierto el plazo para presentar las candidaturas. Las personas interesadas podrán entregar el sobre el 13 de mayo, de 19 h a 20 h, en el local de la Junta Local Fallera. La propia Jessica llamará a las afortunadas este viernes.