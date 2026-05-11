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Jóvenes de varias parroquias de Gandia recaudan en una cena solidaria un tercio de lo robado en el santuario del Beato

La oración y evento benéfico posterior se celebró el viernes pasado en la capilla

El padre Erivelton con algunos de los jóvenes organizadores.

El padre Erivelton con algunos de los jóvenes organizadores. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El pasado viernes, 8 de mayo, jóvenes de varias parroquias de Gandia se movilizaron y organizaron una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para aliviar el robo de donativos que sufrió el santuario del Beato Andrés Hibernón en marzo pasado, en plena semana fallera.

En total se recogieron 1.030 euros, que suponen un tercio de los más de tres mil euros robados. Todo lo recaudado irá destinado a cubrir las pérdidas. En el asalto, cuya investigación sigue en marcha, los ladrones también provocaron algunos daños menores, como el destrozo de cajas para los cepillos.

También hubo una oración previa en la capilla en la que los organizadores rezaron juntos "y pedimos especialmente por quienes hacen daño a la Iglesia", señalan. El padre Erivelton explicó a los asistentes algunos aspectos biográficos del beato y agradeció los donativos.

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El Ayuntamiento de Gandia es el propietario del inmueble. el gobierno local ya ha anunciado que instalará cámaras de vigilancia para evitar robos, ya que no es la primera vez que sucede.

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