Un millar de personas llenan la XXI Poefesta en Oliva en un emotivo tributo a Josep Piera

Un millar de personas abarrotaron el Centre Polivalent de Oliva para participar en la XXI edición de la Poefesta, que se convirtió en un sentido homenaje al gran poeta Josep Piera, recientemente fallecido, con la interpretación del reconocido tema “Volaré".

Los asistentes pudieron disfrutar de la magnifica presentación a cargo del poeta de Getafe Mario Obrero y la impecable coordinación de la poeta olivense Ángels Gregori. Con temas extraordinarios de poetas como el gran Luis García Montero, que siempre que puede participa en el festival, y este año, y por segunda vez, el público también pudo contar la presencia de la gran poeta nicaragüense Gioconda Belli, con sus bellas palabras hechas poesía.

También encantó la versolari Maialen Lujamblo con sus poemas cantados en directo en euskera, tan bellos como impactantes para todos los asistentes, con una magnífica puesta en escena tradicional. La Safor tuvo un gran protagonismo con la presencia de Maria Josep Escrivà, que después de participar en la primera edición del festival, regresaba en esta XXI edición con algunos de sus últimos poemas.

Tampoco faltaron a esta cita el castellonense Biel Mesquida y los poetas andaluces Juan José Téllez (Algeciras, 1958) y Juan Carlos Abril (Jaén, 1974), que estuvieron a la altura de las intervenciones. Siempre acompañados todos por las magníficas imágenes visuales del genio Alex Palli, que da vida a todos los poemas que se leen en el acto. El cantautor Pedro Guerra puso el broche de oro a esta edición con su reconocido tema “Contáminame”.

Luis García Montero, durante su participación en la Poefesta. / Levante-EMV

El festival contó con la presencia de la directora general del libro, el cómic y la lectura del Ministerio de Cultura de España, María José Gálvez Salvador, y la directora de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital del Instituto Cervantes, Raquel Caleya, que estuvieron junto a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor; el presidente de la Mancomunitat de la Safor, Jordi Puig, y la directora del festival, Ángels Gregori.

La concejal de Cultura de Oliva, Teresa Tur, puso en valor este festival que, en sus palabras, "se transformó casi, en una experiencia sensorial profunda. A medida que los poetas daban voz a sus propias creaciones, entrelazadas con el recuerdo al maestro, el público se sumergió en un mutismo absoluto. Ese silencio, cargado de respeto y admiración, fue el verdadero protagonista de la velada” poniendo la piel de gallina a los asistentes al evento.

Premi Poefesta Maians

El poeta Mario Obrero fue el encargado de recitar el poema ganador de la primera edición del Premi Poefesta Maians entre los alumnos del IES Gregori Maians de Oliva, para hacerles partícipes del propio festival poético olivense.

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La ganadora fue Carla Siscar con su trabajo “Estacions consumides”, en el que homenajea a poetas como Ausiàs March con su “Bollirà el mar com la cassola al forn”, el dicho “Tota pedra fa paret” y el poeta olivense Francisco Brines con su reconocida frase “Yo sé que una tarde para acabar con la desesperanza, con toda quietud y no existió la tarde”.