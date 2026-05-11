Mónica Nogueroles, presidenta de Units pel Bàsquet Gandia: "El objetivo del primer equipo Proinbeni se ha cumplido"

"Nos hubiera gustado ganar para seguir en competición, claro que sí, pero no ha podido ser y hay que sentirse satisfechos porque el objetivo se ha cumplido. La meta no era subir, sino llegar, como mínimo, hasta dónde lo hemos hecho". Son palabras de Mónica Nogueroles, presidenta de Units pel Bàsquet Gandia, al reflexionar sobre la temporada realizada por el primer equipo, Proinbeni, en la Liga de Segunda FEB.

El conjunto de la Safor ha caído eliminado en los octavos de final del "playoff" de ascenso a Primera FEB y los jugadores finalizan su vinculación con el club porque estaban todos fichados por esta temporada.

Ha sido una temporada difícil por problemas sobrevenidos ajenos a la entidad, destaca la presidenta, pero aún así "ha sido un buen año". Nogueroles confirma que el único que está fijo para la próxima campaña en Segunda FEB es el entrenador, Alejandro Mesa, porque tiene un año más de contrato. Con los jugadores y el resto del cuerpo técnico hay que negociar.

Nogueroles, con el alcalde y el patrocinador, en el último partido oficial en casa / Natxo Francés

El club empezará a moverse en unos días de cara al próximo curso: "Necesitamos dinero porque los patrocinadores de aquí han hecho un esfuerzo importante, pero desearíamos más de las instituciones públicas como ocurre con la Diputación de Castellón con el equipo de esa provincia".

La máxima dirigente confirma también que Proinbeni va a continuar como patrocinador y agradece a su gerente, Andrés Ferrer, su predisposición. "Ojalá que otras grandes empresas que tenemos en la Safor se animen a ser patrocinadores".

La cantera

También pone en valor Mónica Nogueroles la actitud de las familias de los jugadores y jugadoras de una cantera que ha cuajado una gran campaña: "Ha ascendido el Senior B, las chicas igualmente han subido y del resto de conjuntos también estamos contentos".

Noticias relacionadas

A la afición se dirige la presidenta para pedirle su presencia y su apoyo como demostró en el último partido oficial en casa: "El ambiente fue mágico y eso es lo que queremos siempre", fijándose como objetivo realista alcanzar los 600 socios en la temporada que viene. "Este año hemos llegado a los 500 y queremos superar esa cifra porque es posible en una ciudad como Gandia".