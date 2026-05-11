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Pequeños gestos para grandes avances: Gandia se solidariza en la lucha contra el cáncer

La colecta se celebrará este sábado 16 de mayo y contará con 15 mesas repartidas por toda la ciudad, incluido el Grau

La ciudad busca superar la recaudación del año pasado, cuando consiguieron 223.000 euros

El Ayuntamiento de Gandia en colaboración con la Societat Espanyola Contra el Cáncer para la celebración de la colecta

El Ayuntamiento de Gandia en colaboración con la Societat Espanyola Contra el Cáncer para la celebración de la colecta / Natxo Francés

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia se prepara para celebrar este sábado 16 de mayo una nueva edición de la tradicional colecta de la Sociedad Española Contra el Cáncer, una jornada solidaria en la que voluntarios y voluntarias saldrán a las calles con mesas peticionarias para solicitar la colaboración ciudadana.

En esta edición, Gandia establecerá 15 mesas distribuidas por toda la ciudad, -incluido el Grau- y contará con la participación de numerosos voluntarios y voluntarias que recorrerán las calles para animar a la ciudadanía a participar.

El lema de este año es “Cuando pares, nos movemos contra el cáncer”. El objetivo es concienciar a la ciudadanía y demostrar que los pequeños gestos pueden traducirse en grandes avances.

El alcalde Gandia, José Manuel Prieto, se ha reunido hoy con la concejala de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, y la presidenta de la Junta Local de Gandia de la Asociación Española Contra el Cáncer, Evelyn Cieslak, para abordar diversos aspectos que afectan a ambas entidades. El alcalde ha agradecido la tarea que desarrollan desde la AECC y ha reafirmado su apoyo respecto a las iniciativas que llevan a cabo.

Tras la reunión, Gil ha destacado la importancia de esta iniciativa y su impacto directo en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer. Ha agradecido la colaboración con la sociedad y ha expresado que esta colecta es “una ayuda que se transforma en servicios esenciales como la atención psicológica, trabajo social, fisioterapia y, sobre todo, investigación”.

Además, ha subrayado que la ciudad logró situarse el año pasado como el segundo municipio de la provincia en recaudar 223.000 euros destinados a la lucha contra la enfermedad.

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Cieslak también ha recordado que el año pasado la entidad destinó 1,77 millones de euros para la investigación en la provincia de Valencia. Además, ha insistido en la relevancia de este proyecto para combatir una enfermedad que está presente en la vida de muchas personas. “La solidaridad de Gandia está más que demostrada. Por ello, invitamos a toda la población a aportar su granito de arena”, concluye.

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