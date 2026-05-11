La proyección del documental “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde” pondrá el broche de oro a las XII Jornadas Republicanas de la Safor. La obra aborda la apertura de una de las mayores fosas comunes del franquismo en Europa, situada en el cementerio de Sevilla.

El acto tendrá lugar el miércoles 13 de mayo, a las 19 h, en la Sala B del Teatro Serrano y contará con la participación del codirector del documental, Arturo Andújar, quién intervendrá en un coloquio posterior con el público asistente.

La primera teniente de alcalde y concejala de Memoria Democrática, Alícia Izquierdo, ha destacado que esta proyección “supone un cierre muy potente y simbólico para unas jornadas que, un año más, han servido para reivindicar la memoria democrática y la necesidad de continuar profundizando en la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas del franquismo”.

El filme, dirigido por Arturo Andújar y Remedios Malvárez, se centra en los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se calcula que podrían haber estado enterradas miles de víctimas de la represión franquista.

La película combina testimonios de familiares, investigadores y especialistas con una mirada artística y humana sobre la memoria y la necesidad de justicia. Reflexiona sobre las consecuencias del silencio y sobre la importancia de recuperar la memoria colectiva para entender el presente. El documental se estrenó en el Festival de Cine de Sevilla y fue reconocido en diferentes certámenes y nominaciones.

Izquierdo ha señalado que el documental “muestra con sensibilidad y rigor una realidad que durante décadas fue silenciada” y ha remarcado que “la recuperación de la memoria democrática no es solo una cuestión del pasado, sino también del presente y del futuro, porque una sociedad democrática debe conocer su historia y honrar a las personas que sufrieron la represión”.

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Tras el éxito de anteriores ediciones, las XII Jornadas Democrática del Ayuntamiento de Gandia han estado organizadas por la concejala de Memoria Democrática, con la colaboración de diferentes entidades moralistas, culturales y académicas, como el Centro Internacional de Gandia de la Universitat de València (UV Gandia), el CEIC Alfons el Vell, la Asociación Republicana de la Safor, la Asociación de Familiares de Víctimas del franquismo de Gandia, la coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià (CAMDE-PV), así como de los Ayuntamientos de Vilallonga y Tavernes de la Valldigna.