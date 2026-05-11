Piquetes informativos y camisetas verdes marcan el inicio de la huelga docente en Gandia: "Deben hacerla si quieren lograr los mínimos que necesitan"
Muchos padres comparten las reivindicaciones de los docentes, pero a la vez lamentan la falta de conciliación
La normalidad y la ausencia de incidentes ha sido la tónica dominante en la entrada a los colegios en Gandia en este primer día de huelga educativa indefinida de los docentes de la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos.
Muchos padres consultados por este periódico han mostrado su apoyo a la huelga, pero han llevado a los hijos al colegio porque no podían dejarlos en otro sitio, y confían en que van a recibir sus clases como un lunes más.
María Alejandra es una madre partidaria de la huelga pero ha llevado a sus niñas de 10 y 7 años al CEIP Cervantes, en el barrio de Corea. "La alternativa era dejarlas aquí o no poder ir a trabajar". También comparte, aunque es extranjera, las críticas de los docentes por la discriminación del valenciano. Apunta además que el Cervantes necesita más mantenimiento, porque hace unos días llovió y hubo goteras.
"Por supuesto, tienen que hacer huelga para lograr los mínimos que necesitan, yo también lo haría en mi sector si estuviera igual, a pesar del perjuicio a las familias", añade Susana, otra madre de un hijo de 10 años.
En el Cervantes el agente de la Policía Local que regula el tráfico en la entrada calculaba en un 15 % la afluencia de alumnos. "Aquí vienen más de 400 alumnos y hoy se ha notado el bajón", señala.
Esta mañana ha habido piquetes informativos por parte de los sindicatos, más frecuentes y madrugadores en los institutos, que en las escuelas de Infantil y Primaria. En el IES Tirant lo Blanc la sindicalista Marina Bordes Sanxo calcula que unos 80 docentes habrán hecho huelga, pero critica los servicios mínimos decretados por Conselleria por "abusivos".
"Es un día muy tranquilo, lo notamos también porque el aparcamiento tanto dentro como en la calle está prácticamente vacío", añade. También hay convocada una huelga de alumnado mayor de edad, a partir de 3º de la ESO.
También se han visto casos de padres que al mismo tiempo son profesores e igualmente han dejado a los niños en el colegio para poder seguir ellos con las movilizaciones previstas hoy en la ciudad, como la concentración que ha tenido lugar a las nueve de la mañana en la plaza Major.
Otros profesores que acudían a trabajar lo hacían con la camiseta verde puesta, la prenda que ha simbolizado este movimiento contra la Conselleria de Educación.
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