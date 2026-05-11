Segundo gran reto: La UE Tavernes de la Valldigna contra el CF Benidorm en la primera eliminatoria por el ascenso a Tercera RFEF

Finaliza la fase regular de la Lliga Comunitat y llega la promoción de ascenso a Tercera RFEF. La UE Tavernes, flamante campeón de La Nostra Copa, afronta su segundo gran reto de la temporada al jugar por subir de categoría como tercer clasificado del grupo Norte y

Esta primera de las dos eliminatorias que hay que superar para dar el salto a la categoría nacional se juega a doble partido. El de ida será en Tavernes el sábado, 16 de mayo, y el de vuelta en Benidorm.

La UE Tavernes ha cerrado el campeonato de la regularidad con un triunfo por 0-1 ante el CB Burriana, demostrando así su fortaleza como visitante ante un rival que le había derrotado en la primera vuelta por 1-4.

El CD Burriana, que le hizo el pasillo al campeón copero, es un potente equipo que partía como favorito a la promoción, pero no la ha podido conseguir por dejarse muchos puntos en su feudo.

Goleador Seral

El único gol del encuentro llegó en el minuto 53 en una jugada de Erik por banda con asistencia a Seral que batió por bajo al portero local. Al mismo jugador se le anuló otro gol a instancias del auxiliar de forma muy dudosa.

En cuanto a la promoción de ascenso, destacar que en la otra eliminatoria se enfrentan el Riba-rroja CF, subcampeón del grupo Norte, y el SC Torrevieja, tercero del grupo Sur.

La otra eliminatoria

Los dos ganadores de esta primera ronda del "playoff" de ascenso se verán las caras en la final, también a doble partido, cuyo triunfador de la misma subirá a Tercera RFEF junto a los campeones, CD Acero y CD Eldense "B" que lo hacen de manera directa.

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La UE Tavernes tiene una oportunidad histórica de subir a categoría nacional después de ser campeón de La Nostra Copa, si bien no será una tarea fácil ante el potencial de sus rivales.