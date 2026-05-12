La Academia de Lanzamientos del Club de Córrer el Garbí de Gandia suma tres podios en el Nacional Universitario

El Campeonato de España Universitario (CEU) de Atletismo 2026 se ha disputado este pasado fin de semana en la Pista de Atletismo Ángel Cortés del Complejo Deportivo La Salobreja, organizado por la Universidad de Jaén, donde se dio cita la élite nacional del atletismo universitario.

Entre los participantes cabe destacar a algunos integrantes de la Academia de Lanzamientos del Club de Córrer el Garbí de Gandia, que obtuvieron buenos resultados

La más destacada, confirmando los pronósticos, vuelve a ser la número uno de España en lanzamiento de peso, Belen Toimil, dirigida y entrenada por el técnico gandiense, Juanvi Escolano. Toimil se proclama campeona con una marca de 17.18 metros en representación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Bronces gandienses

El gandiense Óscar Gimeno se subió al podio en la prueba de lanzamiento de martillo como tercer clasificado y medalla de bronce con una marca de 59.54 metros. Su universidad era la Politècnica de València (UPV)

Otra gandiense, en este caso Gema Marti, también era tercera y medalla de bronce en lanzamiento de martillo con una marca de 60.66 metros. Martí compitió por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

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Tanto Gimeno como Martí son atletas a los que también prepara Juanvi Escolano.