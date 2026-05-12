Los atletas del CA Safor Teika de Gandia logran dos medallas en el Campeonato de España Universitario
Laura Castillo en los 200 ml y Camila Estrebou con el equipo de relevos 4x100 suben al podio con la Universitat de València
El pasado sábado se celebró el Campeonato de España Universitario 2026 en La Salobreja (Jaén), donde compitieron un total de 15 atletas del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia, representando a sus respectivas universidades. En este evento lograron dos medallas, las dos de plata.
Laura Castillo (Universitat de València) fue plata en los 200 metros lisos con 23.98. Camila Estrebou (Universitat de València) fue plata con el equipo mixto de relevos 4x100 mixto con 43.86, y también participó a nivel individual en los 100 metros lisos.
Todos los competidores
También compitieron Ximo Ramón (UPV, cuarto en jabalina), Carla Breco (UV, cuarta en los 10.000 ml), María Muñoz (Universidad de Granada, sexta en los 5 km marcha), Camilla Pagani (Universidad Europea de València, en los 400 ml), Neus Sansaloni (Católica de València, en los 800 ml), Candela de Ana (UPV, en los 800 ml), Silvia García-Gasulla (UPV, pértiga), Emma Almenar (UV, en los 5 km marcha), Iván Casco (UJI, en los 5 km marcha), Lucía Gramage (UJI, en los 200 ml), Stella Ortín (UA, en los 3.000 metros obstáculos), María Huertas (UJI, en triple salto), y Arturo Climent (Politécnica de Cartagena) en martillo.
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