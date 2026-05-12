La cofradía del Silencio de Gandia distingue a la Policía Local por custodiar sus imágenes en las procesiones

La hermandad del Santísimo Cristo del Silencio de Gandia agradeció el pasado sábado a la Policía Local el compromiso con la entidad y la dedicación a la custodia de las imágenes en la procesión del Santísimo Cristo del Silencio y Nuestra Señora del Silencio. La cofradía nombró al Cuerpo Hermano Mayor Honorífico, la máxima distinción que concede, según informaron a través de un comunicado.

En el acto se repasó la trayectoria del Cuerpo de Seguridad, desde sus inicios "poniendo en valor la solemnidad con la que acompañan las imágenes y el entusiasmo que muestran al ponerse a plena disposición".

En la ceremonia se destacó que hace apenas un año y medio la Policía Local cumplía 150 años en Gandia y para entonces se incorporó el guion o banderín que abre la comitiva en formación de los agentes de seguridad procesionando por las calles.

La tradición de llevar las imágenes escoltas por los Cuerpos de Seguridad en Gandia, es una costumbre que se remonta a 1824 cuando las Fuerzas del Orden acompañaban las Procesiones Generales.

En la segunda etapa de las hermandades, después de la Guerra Civil, se incorporaría la Guardia Civil a la custodia de la Hermandad del Santo Sepulcro y la Policía Nacional a la custodia de Nuestra Señora de los Dolores. En 2015 se sumó la Policía Local a la Hermandad del Silencio, de manera numerosa y acompasando su desfile procesional, al propio de la hermandad.

"La alta distinción se aprovechó para agradecer la labor de la Policía Local en su trabajo diario, desde la proximidad, que es la que más afecta a los gandienses", añadieron las mismas fuentes.

El acto fue presidido por el hermano mayor Ciro Palmer con la camarera Josefa Marquina y acompañado por los concejales de Semana Santa y Seguridad, Miguel Ángel Picornell y Lydia Morant, el Intendente de la Policía Salvador Morant, el canónigo de la Colegiata Fernando Cremades, el presidente de la Junta Mayor de Hermandades, Emili Ripoll, y la madrina Paula Cabanilles, así como representantes de diferentes hermandades de la ciudad.