Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna expresan abiertamente su apoyo a la huelga del profesorado

Los tres grandes municipios de la Safor muestran sin tapujos su apoyo a la huelga indefinida de los docentes en el territorio valenciano. Los ayuntamientos de Gandia, Oliva y Tavernes expresan su soporte institucional a las protestas del profesorado.

En Gandia, la coportavoz del gobierno local y regidora de Educación, Esther Sapena, ya lo hizo la pasada semana en una comparecencia pública junto a representantes sindicales, plataformas y colectivos vinculados a la enseñanza pública con base en la necesidad urgente de reforzar el sistema educativo público valenciano con más recursos, más personal y unas infraestructuras adecuadas que garanticen una educación de calidad para todo el alumnado.

Sapena remarcó que el gobierno municipal de Gandia comparte las reivindicaciones planteadas por los sindicatos y las considera lícitas y necesarias ante la situación que travesía actualmente la educación pública valenciana.

La responsable municipal de Educación criticó la gestión de la Conselleria de Educación: "No recuerdo una época con tantas movilizaciones y reivindicaciones por parte del profesorado, de las familias y de los niños y niñas".

Sapena insta a la Conselleria "a escuchar al profesorado" y a destinar "los recursos económicos y materiales necesarios" para llegar a un acuerdo que permita satisfacer las demandas planteadas por los docentes valencianos.

Por su parte, el titular de la concejalía de Educación en el Ayuntamiento de Oliva, Mario Vidal, transmite igualmente su apoyo al profesorado, mayoritariamente a favor de la huelga educativa. Vidal confirma que el primer día de la huelga lunes fue secundado por más del 90% de los profesores y profesoras, mientras que este martes la cifra ha bajado a poco más del 75%.

Según informa la concejalía de Educación, una representación del profesorado ha ido al Ayuntamiento para hacer partícipes de sus reivindicaciones a los miembros de la Corporación municipal.

El Ayuntamiento de Oliva ha ofrecido una recepción al profesorado de la ciudad / Levante-EMV

La propia alcaldesa, Yolanda Pastor, ha atendido y mostrado su apoyo a los docentes: "Tenemos que agradecer al profesorado siempre su tarea. Ahora mismo están haciendo un gran esfuerzo porque no olvidamos que con la huelga están perdiendo días de salario para defender la escuela pública y en valenciano, la escuela de todos. Sí que pediría a la Conselleria y a todas las partes implicadas que trabajen para llegar a un acuerdo por nuestros niños y niñas. La educación requiere un gran pacto y todos tenemos que poner de nuestra parte".

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, también ha organizado este martes, segundo día de protestas, una recepción al profesorado que está de huelga, trasladando el apoyo del consistorio. Posteriormente, tres representantes de cada centro han salido al balcón del ayuntamiento y han colgado la pancarta.

Romero se ha mostrado especialmente sensible en sus declaraciones y ha asegurado que "Tavernes estará siempre en la defensa de la escuela pública y junto a las reivindicaciones del sector educativo". Un apoyo que, según ha remarcado, "es para proteger una educación pública, de calidad y en igualdad de oportunidades".

La alcaldesa ha querido agradecer igualmente la implicación de las familias. "Cuando toda la comunidad educativa va de la mano, la defensa de la educación pública se hace más fuerte y más justa", ha destacado. "Defender la educación pública es defender la igualdad de oportunidades, el futuro de nuestros niños y niñas y también la dignidad del profesorado".

Además, la regidora de Educación, Encar Mifsud, ha añadido que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna "estará estos días junto a la comunidad educativa, ofreciendo el apoyo necesario y escuchando sus necesidades y reivindicaciones.

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Potries y Ador

Otros municipios más pequeños de la comarca de la Safor, como es el caso de Potries y Ador, también hacen público su apoyo al personal de Educación que está luchando para contar con más recursos en los centros públicos. "La educación pública es la garantía de una sociedad que quiere la igualdad de derechos y oportunidades, que defiende la inclusión llena y nuestra lengua: el valenciano", concluyen.