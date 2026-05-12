Información de primera mano a la ciudadanía en Gandia: "No es una huelga política. Si hubiera otro gobierno pero tuviéramos los mismos problemas, estaríamos igualmente en la calle".
Los docentes montan una mesa informativa en un abarrotado paseo de les Germanies
Segundo día de huelga de Educación en el territorio valenciano y otro paso más. En esta jornada de martes, los docentes apuestan en Gandia por informar a la ciudadanía sobre cuáles son sus problemas y las razones de sus protestas.
El objetivo es informar de primera mano a las familias, a la gente mayor, a los ciudadanos y ciudadanas que no les llega información veraz o la reciben sesgada "por qué realmente estamos haciendo la huelga por una educación pública mejor", apunta David Martínez, un coordinador del IES Ausias March de Gandia.
Él y sus compañeros recorren el paseo de las Germanies desde el instituto viejo hacia Beniopa repartiendo información escrita, explicando, a pie de calle, los motivos de la huelga, las razones estructurales. En la jornada hay representación de la mayoría de centros educativos de la ciudad.
La mitad es mucho
El resultado de seguimiento de la huelga en la primera jornada, según el propio David, "en Gandia fue espectacular. Nunca se había visto una huelga como esta". La consellera Ortí "vende que la mitad de los docentes que secundan la huelga es poco, pero no es así, para nosotros es mucho. Paralizar de esa manera el sistema educativo es muy fuerte", destaca el docente.
David se dirige al alumnado, a través de Levante-EMV: "Les pido que confíen en los docentes actuales, que se han esforzado mucho para tener los derechos y la educación que tienen ahora. Que estamos con ellos, que no se trata de ninguna batalla, que estamos todos en el mismo lado. Que luchen, que tengan conciencia", subrayando que "esta no es una huelga política porque si mandaran otros en la Generalitat y tuviéramos las mismas carencias, recortes y precariedad, haríamos la huelga igual, estaríamos igualmente en la calle"
A los padres y madres "les diría que eduquen a sus hijos e hijas de una manera más cívica, que peleen por la educación pública, por los docentes porque podemos transmitirles esos mismos valores al alumnado".
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